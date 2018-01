Chceme Stanley Cup, vyhlašuje Palát poté, co uhlídal Matthewse

Potvrdili roli lídra Východní konference a vyhráli na ledě Toronta 2:0. Hokejisté Tampy si v NHL brousí zuby na metu nejvyšší. "Máme to dobře rozjeté a pokusíme se vyhrát Stanley Cup," netají v rozhovoru po prestižním duelu český útočník Ondřej Palát.

Hráči a diváci před úvodním vhazováním uctili legendárního brankáře Johnnyho Bowera, který koncem prosince zemřel ve věku 93 let. Pak už vzplála tvrdá bitva, v níž dominoval neprůstřelný ruský brankář Vasilevskij. "Důležité utkání. Toronto je těsně za námi v naší konferenci. Myslím, že jsme hráli šedesát minut dobrý hokej," libuje si Ondřej Palát.

Jste spokojený i se svým výkonem?

Hráli jsme proti prvnímu Matthewsovu útoku, takže našim úkolem bylo nedostat branku. Mít puk hlavně v útočné třetině, což se nám podařilo. Navíc jsme neměli doslova destruktivní úlohu. Hrál jsem s Johnsonem a Pointem a dařilo se nám.

V letošním ročníku jste si připsal sedm branek a 17 asistencí.

Je to zatím dobrá sezóna, důležité je, že se daří týmu. Určitě bych mohl mít více bodů, ale důležitá je právě i defenzivní hra.

Utkání v Torontu bylo tak trochu severomoravské derby... Pozdravili jste se s Romanem Polákem?

Při rozbruslení jsme na sebe kývli. Dobře se známe. V létě spolu trénujeme v Ostravě.

Jaký to byl pocit přijet z Floridy do mrazivého Toronta?

Trochu rozdíl... Je pěkné vidět opět sníh a užít si mrazu, ale už se zase těším do tepla.

Jak jste se cítil v Air Canada Centre, kde přece jen panuje jiná atmosféra než ve vaší hale?

Myslím, že máme v Tampě lepší atmosféru. Nepřipadá mně to zde takové jako třeba v Montrealu. Dole sedí lidé v oblecích, aristokracie, která neudělá takovou atmosféru.

Je po Vánocích, jak jste je na Floridě strávil?

Měli jsme tři dny volna. Byli jsme s manželkou doma, pouštěli si vánoční české filmy. Měli jsme tradiční štědrovečerní večeři s rybou a bramborovým salátem.

Co očekáváte od této sezóny?

Náš úkol je dostat se do play off. Máme to dobře rozjeté a pokusíme se vyhrát Stanley Cup.