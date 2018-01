Jágr se Calgary vyplatil, píší v Kanadě. NHL je ale pryč, měl by se loučit na olympiádě, radí

„Experiment s Jaromírem Jágrem nebyl fiasko," píše jednoznačně Eric Francis ve svém komentáři v listu Calgary Sun.

Oficiálně je Jágr zraněný a zůstává s Flames, autor kanadského média nicméně reaguje na zvěsti svých kolegů, že český hokejista dostal od klubu svolení hledat si nové angažmá, což fakticky znamená jeho konec v Calgary.

Podle Francise samozřejmě Jágrových sedm bodů (1+6) a dosavadních 22 odehraných zápasů rozhodně neodpovídá očekáváním. Nevyplnily se ani touhy zařadit stárnoucího velikána po bok Johnnyho Gaudreaua a Seana Monahana a nestal se ani žolíkem při přesilových hrách.

Investice se vyplatila

„Zkrátka nedokázal překonat svá zranění a věk. Jeho příchod ale přinesl velmi pozitivní příběh, který vzmáhající se město potřebovalo. Rozvířil zájem lidí, což se promítlo do zvýšení prodeje vstupenek a dresů. Exemplář s číslem 68 se stal nejvyhledávanějším vánočním dárkem v Jižní Albertě. Najednou všichni z Calgary byli natěšeni na každý pohyb a poslech hlubokých myšlenek od nejslavnějšího jména, které kdy za Flames hrálo," uvádí dále Francis.

Už jen z hlediska čistě finanční investice se podle něj Jágrovo angažmá vyplatilo. Pouhý prodej dresů s číslem 68 a paruk zaplatil jeho působení ve Flames.

„A to nemluvě o mentorství, které Jágr poskytl několika mladíkům v kabině včetně Gaudreaua, jenž rozjel vůbec nejlepší sezónu ve své kariéře," připomíná komentátor s tím, že se nepotvrdily obavy, že by Jágrova přítomnost přinesla do kabiny nechtěný rozruch. Druhý nejproduktivnější hráč NHL všech dob se prý naopak sám stáhl do ústraní, odmítal pozornost médií a raději makal na tom, aby se dostal do formy.

Každopádně i podle Francise je pravděpodobnost Jágrova pokračování v Calgary či jinde v NHL už mizivá. „Realisticky viděno, pokud chce Jágr dál hrát, nejlepší šanci má v Evropě. Teď se dohodne s Flames na ukončení smlouvy, což mu otevře dveře, aby mohl reprezentovat Českou republiku na olympiádě. Fanoušci by si tohle určitě přáli," dodal.

Is this the end for Jaromir Jagr as he and Flames seek 'exit' from Calgary? From @THNJaredClinton: https://t.co/Zi1wAUU2Gw pic.twitter.com/77BcPT63Q4 — The Hockey News (@TheHockeyNews) 8. ledna 2018

Jágrově nejbližší budoucnosti se mimo jiné věnuje i server The Hockey News, který uvádí, že Calgary od něho na základě výkonů z posledních sezón očekávalo přínos zhruba půl bodu na zápas nebo klidně i o něco málo méně. A také tuhý kořínek, vzhledem k tomu, že před touto sezónou ze 458 zápasů chyběl jen ve dvaceti. Ani jedno se ale nevyplnilo.

Apetit ostatních klubů NHL pořídit si veterána se zdravotními problémy a jedním vstřeleným gólem za půl sezóny, který stále méně stíhá v neustále se zrychlující hře, bude nejspíš podle serveru velmi malý.

„To ale neznamená pro Jágra úplný konec. Je tu pořád KHL nebo česká liga či působení ve svém Kladně. Než šel do Calgary, zmínil také návrat do reprezentace a účast na olympiádě jako jednu z možností. A ta by se mu po opuštění Flames mohla vyplnit. Když už mu to nevyjde v NHL, dala by Jágrovi olympiáda možnost rozloučit se na tom největším sportovním pódiu, což by si určitě zasloužil," dodává The Hockey News.