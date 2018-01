V NHL si vysloužil uznání, jistotu ale nemá. Musím dřít dál, uvědomuje si Rittich

Na co od začátku sezóny sáhne, to se mu daří. Gólman David Rittich si skvělými výkony na farmě v americkém Stocktonu řekl o pozvánku do prvního týmu Calgary. A v NHL svá představení z farmy dokázal posunout ještě na vyšší úroveň. Možná k tomu pomohl i netradiční předzápasový rituál. O něm, ale i o vztazích s brankářskou jedničkou Flames Mikem Smithem a radách, co dostal od Jaromíra Jágra, vypráví pětadvacetiletý hokejista v rozhovoru pro Právo.

Švédského gólmana Läcka Calgary nedávno vytrejdovalo do New Jersey, vaše výkony v brance Flames naopak mají výbornou odezvu. Cítíte se kvůli tomu jistější, když všechno hraje ve váš prospěch?

Vůbec si nemyslím, že mám jistější pozici. Může přijít nějaká výměna, na farmě ve Stocktonu chytá slušně Jon Gillies. V NHL opravdu nikdy nevíte.

K vašim úspěchům přispívá i zvláštní rituál, kdy si na závěr tréninku necháte střílet puky na hlavu. To jste si dovezl z Česka?

Právě že ne, ale kouč gólmanů ve Stocktonu mi před jedním zápasem dvakrát dloubnul puk na masku a my pak vyhráli, tak jsem si říkal, že bychom to mohli zopakovat. Tady u Flames si toho moc lidí ani nevšimlo, protože jsou většinou dávno z ledu, ale když to viděl Jarda Jágr v Montrealu, tak se jen smál. On si to totiž náš trenér gólmanů docela užívá, když se mi snaží trefit na čelo.

Signálem pro nováčka, že zůstává nahoře, bývá souhlas od klubu, aby si hledal bydlení. Jak je to u vás?

V kolektivní smlouvě je, že po prvních 28 dnech vám klub musí dát vědět, jestli zůstáváte na hotelu, což je zatím můj případ. Ale dalších osmadvacet dnů uplyne kolem 20. ledna. Tak jsem zvědavý, co uslyším.

Nejste sám překvapený, jak se vám daří v NHL, kde máte pomalu lepší čísla než na farmě?

Samozřejmě překvapený být musím. Ale taky jsem tomu něco obětoval. Každý den dřu naplno. Určitě mi prospělo, že jsem po minulém roce v Americe už věděl, co potřebuju.

V létě jste překopal tréninky?

Třeba jsem tentokrát skoro neběhal. Ale byl jsem hodně v posilovně, kde jsem absolvoval kruhové tréninky. A kondici jsem pak dělal hlavně na ledě. Musím poděkovat Honzovi Dršatovi a Petrovi Jarošovi, že mi dali možnost nachystat se s nimi v Jihlavě.

Rok na farmě vám také prospěl, že?

Myslím si, že jo. Poznal jsem tam super okruh lidí od trenérů přes asistenty, kustody, doktory.

Vizitka: David Rittich Narozen: 19. srpna 1992 Výška, váha: 193 cm, 91 kg Kariéra: odchovanec Jihlavy, extraligu chytal za Mladou Boleslav (2014–2016). Nebyl draftován, v NHL debutoval 8. dubna 2017 proti San Jose. Jako dvojka Calgary nastoupil v této sezóně od začátku ve čtyřech zápasech, vychytal tři výhry, jednou prohrál až na nájezdy. Průměr obdržených gólů má 2,04, úspěšnost zákroků 92,4 procenta.

Stockton sice leží v Kalifornii, ale pověst má docela hrůzostrašnou. Váš spoluhráč Dan Přibyl slýchával za domem střelbu.

My naštěstí bydleli se snoubenkou o kus dál, takže jsme mohli chodit i ven. Ve Stocktonu je to centrum fakt špatné, ale já tam nebyl kvůli památkám. Ti, co do hokeje tolik nevidí, si asi řekli, že mám pohodu v Kalifornii, ale tam se dře od rána do odpoledne, pak si jdete na hodinu lehnout a až večer je volno. Pokud se tedy nevyráží na zápas. My ale naštěstí do většiny destinací lítali.

Žádné podobné příhody jako Přibyl tedy nemáte?

To město není žádná paráda, ale mně to pomohlo, že jsem si zvykl na zámořský styl života, naučil se anglicky. A to okolí... Kamarád David Musil hrál za Bakersfield, který je od Stocktonu tři hodiny autem, a ten mi říkal, že tam je to jen o trochu lepší.

Pomohlo vám i to, že už nejste vyjukaný teenager, který by byl ze všeho překvapený?

Asi tak, v něčem je to jiné, už se nad spoustou věcí nepozastavuju jako v osmnácti. Pár sezón mám odchytaných a měl jsem štěstí, že v Boleslavi jsem potkal kluky, jako jsou David Výborný a Kuba Klepiš, od kterých jsem mohl čerpat zkušenosti.

Neříkejte, že se pak ale člověku stejně nerozklepou kolena, když jako nováček vyjede před 21 tisíc diváků v Montrealu?

Já si to vážně nepřipouštěl, chytalo se mi tam výborně. Diváci před zápasem zpívali kanadskou hymnu, i to byl pro mě pěkný zážitek. Kromě té výhry, samozřejmě.

Byl to pro vás velký skok z farmy do NHL? A v čem byl ten přesun nejtěžší?

Na farmě jsem vždycky věděl, že na led vjelo třeba pět hráčů, kteří byli nad těmi ostatními. Ale tady máte všechny ještě o něco rychlejší a šikovnější. Třeba Pavelski ze San Jose nám hodně zatápěl, MacKinnon z Colorada se mi hodně líbil. A zvláštní kapitolou jsou naši Johnny a Monny (Gaudreau a Monahan), ti mají dar od pánaboha.

Jinou úroveň nabízí NHL i v péči o hráče, na to se ale zvyká docela dobře, ne?

To je pravda, tady je možné asi úplně všechno. Zázemí je neuvěřitelné, ale já si zvykám i na to, jak nás poznávají lidi v Calgary. To je pro mě taky novinka.

Gólmanskou jedničkou u Flames je Kanaďan Mike Smith, jak spolu vycházíte?

Na mně většinou je, abych chytal, když hrajeme dva zápasy ve dvou dnech. Mike s trenéry probírá, kdy a kde půjde do branky on. Vždycky se pak den dopředu dozvím od kouče, kdy budu chytat. Nemůžu se rovnat gólmanovi, který má v NHL 500 zápasů a dokáže fantasticky rozehrávat puk. Mám ale štěstí, že se od Smithe můžu něco naučit, navíc on si chce pořád povídat, pomáhat mi. To je skvělé. Je to takový můj učitel.

Smithova rozehrávka je proslulá, už jste si ji také vyzkoušel naostro v zápase?

Pracujeme na tom spolu. Zkusil jsem to ve Vancouveru, ale soupeř chytil puk na kruhu, tak to radši nějakou dobu zase zkoušet nebudu...

Probírali jste se Smithem i pražské mistrovství světa v roce 2015, kde s Kanadou získal zlato?

Já mu říkal, že si tady otevřel rozehrávačský klub za brankou. Když jsem to tehdy viděl, tak to bylo vážně něco.

Někde jste zmínil, že se všichni vaši kamarádi ale stejně ptají, jaké to je, být v jednom týmu s Jágrem. Stačili jste se za těch pár týdnů trochu poznat?

Jágr je ve věku, jako jsou skoro moji rodiče. A představa, že bych hrál v jednom týmu s taťkou... Když ale vidíte takového borce, jak dře, jak se připravuje, co tomu všechno pořád dává, tak je to neuvěřitelné. Přišel za mnou, poradil. Jarda je strašně inteligentní hráč. Tomu stačila dvě slova, pak vzal na tréninku puk a fouknul mi to pod horní tyčku.