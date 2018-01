Jágr zažil pořádnou smršť. Teď ale není co oznamovat, říká prezident Calgary

„Pokud bychom zítra znovu měli tu možnost, šli bychom do experimentu s Jágrem znovu. Je to kvalitní chlap, hrál za nás dobře, když mohl nastoupit," uvedl Burke pro Sportsnet o útočníkovi, který na začátku října uzavřel s Calgary roční kontrakt na milión dolarů s případnými bonusy ve stejné výši.

Nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL odehrál v této sezóně za Calgary 22 utkání, v nichž si připsal gól a šest asistencí. Odehrát větší porci duelů Jágrovi neumožnila častá zranění, naposledy nastoupil 31. prosince. Od té doby je znovu na marodce a nyní s mužstvem ani neodcestoval k čtyřzápasovému venkovnímu tripu.

Stále ze dne na den

„Byl hodně zraněný, vynechal (předsezónní) přípravný kemp, sezónu začal později. To je pořádná smršť. Bylo toho opravdu dost, zvlášť když je vám pětačtyřicet," vypočítává Burke, který však nechtěl potvrdit indicie zámořských žurnalistů, že by měl hráčův agent Petr Svoboda dostat svolení, aby jednal s potenciálními zájemci o hráčově výměně.

„Jágr se potýká se zraněními. Zůstává to u něho ze dne na den. V tuhle chvíli nemáme co oznamovat. Až budeme mít, uděláme to," prohlásil Burke poněkud tajuplně.

I přes osobní statistiky, které si 68 určitě představovala lepší, však Burke tvrdí, že Jágrův přínos pro ostatní spoluhráče je nezměrný. „Je to ohromný člověk. Skvělý v šatně a užíváme si, že ho tu máme," přesvědčuje ostřílený dvaašedesátiletý manažer.

Jágrových postřehů a doporučení si prý všichni jeho spoluhráči cení. „Když vám budoucí člen Síně slávy jako Jaromír Jágr něco řekne, jste za jeho radu vděčný. Řeknete si: ´Ok, vezmu si to k srdci, budu si to pamatovat do konce života.´(Třiadvacetiletý útočník Mark Jankowski) o těchto hovorech mezi čtyřma očima bude jednou vyprávět svým vnoučatům," je si jistý Burke.

Když pak byl dotázán, jestli by podle jeho názoru mohl Jágr posílit jiný tým NHL, byl Burke spíše skeptický. „Nevím, ale mám takový pocit, že nejspíš ne: Má prsteny (pro vítěze Stanley Cupu), získal nejrůznější trofeje a tituly, drží několik rekordů. Má za sebou báječnou kariéru," uzavírá Burke.