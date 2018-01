Buffalo ztratilo na dlouhou dobu zraněného Bogosiana

Zach Bogosian (47) a Nathan Beaulieu (82) z Buffala, mezi nimi Bryan Little (18) z Winnipegu.

Bogosian se dostal po nešťastném incidentu z ledu pouze za pomoci ostatních a na nohu nemohl vůbec došlápnout. "Bylo to podivné. Byl to jen lehčí souboj, nějak jsme se do sebe zamotali a oba upadli na led. Bylo jasné, že se mu něco stalo, šlo o hodně nešťastnou nehodu," popsal Kane.

Pro Bogosiana, trojku draftu 2008, kdy si ho vybrala Atlanta, je celá věc o to horší, že měl v této sezoně dosud na kontě jen 18 odehraných zápasů, v nichž si připsal jednu asistenci. Prvních 25 duelů základní části NHL zmeškal kvůli zranění ve spodní části těla, jež utrpěl v posledním přípravném utkání 29. září proti New York Islanders.