Kašeho famózní noc. Krejčí střílel, Voráček dál vládne asistencím

Svůj nejlepší individuální výkon v zámoři si připsal český mladík Ondřej Kaše, který se blýskl dvěma góly a nahrávkou. Další dvě asistence si v nočním zápase v New Jersey připsala česká hvězda Letců Jakub Voráček a pomohla k vítězsví svému týmu. Dařilo se také Davidu Krejčímu, který pomohl gólem Bostonu. Nepovedený večer naopak prožil gólman Jezdců Ondřej Pavelec, který po pěti gólech ještě před polovinou zápasu přepustil místo v brance Henriku Lundqvistovi.

David Krejčí (uprostřed) oslavuje svůj gól do sítě Montrealu společně se spoluhráčí Jakem DeBruskem (74) a Ryanem Spoonerem.

Jakub Voráček (v bílém) z Philadelphie v ostrém souboji s obráncem New Jersey Royem Lovejoyem, v brance New Jersey přihlíží Corey Schneider.

Ondřej Kaše navázal v nočním utkání v Los Angeles na skvělý úvod sezóny, ve kterém patřil k nejproduktivnějším hráčům Kačerů. Už v sedmé minutě nachytal Jonathana Quicka doslova na švestkách, když nepříliš důraznou střelou od pravého mantinelu překvapil známého gólmana. Ještě v první části hry si pak dvaadvacetileté křídlo připsalo další bod, branku, kterou si Quick také nedá za rámeček, vstřelil Ryan Kesler v přesilové hře.

Kaše zakončil parádní noc stylově a to vítěznou brankou, hodně za ní může znovu poděkovat jednatřicetiletému Quickovi, který za brankou špatně rozehrál, kotouč zachytil Nick Ritchie a Kašemu už naservíroval před prázdnou branku puk, který snad nešlo minout. Ač se domácí ještě vzpamatovali a utkání dvěma góly zdramatizovali, nakonec to nestačilo. Vítězná branka, tři body do osobních statistik, výhra a trofej pro muže zápasu, tomu se říká úspěšný večer.

Voráček stále drží skvělý průměr

Jakub Voráček si z vynechání nominace na All-Star Game, které vyvolalo v týdnu mírné emoce, evidentně příliš hlavu neláme. V nočním zápase dalšími dvěma asistencemi pomohl své Philadelphii k výhře na ledě New Jersey a stále drží průměr více než jedné přihrávky na zápas.

Letci potvrdili dobrou formu už čtvrtou výhrou v řadě, a to navzdory velké nedisciplinovanosti, když dovolili domácím hned sedm přesilových her. Hlavním tahounem vítězného celku byl kromě Voráčka hlavně Sean Couturier, pětadvacetiletý Kanaďan vstřelil dva góly, k tomu pak přidal ještě jednu přihrávku.

Duel dvou gólmanů, kteří jsou z dlouhodobého pohledu považovaní prakticky za to nejlepší, co NHL nabízí, tentokrát jejich galapředstavení úplně nepřinesl. Jak montrealský, potažmo kanadský miláček Carey Price, tak i jeho finský protějšek z Bostonu Tukka Rask třikrát inkasovali v základní hrací době. Brankou se o to přičinil také český šikula David Krejčí, který využil nedůrazu Jakuba Jeřábka před brankou a přesně zakončil. Medvědi pak dominovali i v dovednostní soutěži, kterou rozhodl zkušený Brad Marchand.

Pavelcovi se záskok nepovedl

Ondřej Pavelec se dostal do branky NY Rangers, moc povedené představení to ale nebylo.Rodák z Kladna nkasoval dvakrát v první třetině a poté třikrát v rozmezí šesti minut v úvodu druhého dějství. Z branky ho vyhnal dvacetiletý Anthony Beauvillier, jenž v 27. minutě vymetl horní růžek a zvýšil na 5:1 pro Islanders.

Do branky Rangers se poté postavila týmová jednička Henrik Lundqvist a kanonáda Islanders se na čas zastavila. Ve třetí části ale přidali hosté další dvě branky a zpečetili vysoké vítězství nad městským rivalem. Pěti body za dva góly a tři asistence se zaskvěl další mladík Mathew Barzal, čtyři asistence si připsal Jordan Eberle.