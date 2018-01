Jágr znovu na listině zraněných. Bookmakeři nevylučují, že zůstane mezi Plameny

Spojení Jaromír Jágr a NHL už nemusí trvat dlouho. Podle zámořských médií chystají Flames jeho výměnu, případně s ním předčasně ukončí smlouvu. Vrátí se slavná „68“ do Evropy? Nebo dokonce na Kladno? Josef Jandač dokonce nominuje kladenského rodáka na olympijské hry? To jsou všechno velké otázky na budoucnost velkého hráče. Vedení Calgary každopádně zařadilo Jágra na listinu zraněných hráčů se zpětnou platností od 31. prosince. Český útočník dnes zmešká šestý zápas v řadě.

Bookmakeři Tipsportu si ale myslí, že odchod z Calgary nemusí být tak žhavý, což podporují kurzem 1,75:1 - 1. února 2018 bude stále hráčem Flames.

Ale ani Evropa není podle bookmakerů kanceláře zase až tak daleko - bude hráčem některého týmu v Evropě - kurz 2,0:1. Evropa rovná se Kladno? Možná. Kurz - 2,25:1. Ve hře jsou ale i další týmy z NHL. Změní Jágr dres jen v rámci NHL - 3,5:1. Z konkrétních klubů Tipsport lehce favorizuje Arizonu - 5,5:1, případně Vegas - 6,5:1.

„Stylové by bylo zakončení v klubu, kde v NHL začínal, jenže kurz 15:1 cestě do Pittsburghu nenapovídá," přidává do výčtu možných působišť JJ populární Tučňáky hokejový bookmaker Pavel Štverák.

A jaká je pravděpodobnost, že Jágra uvidíme v národním dresu na olympiádě? Vsadit si můžete v kurzu 8:1. „Jen málo indicií nasvědčuje tomu, že by Jágr na olympiádě startoval. Reálné jsou argumenty proti. Spíš je to zbožné přání fanoušků, kteří by jeho účast považovali za důstojný konec kariéry nejlepšího českého hokejisty historie," říká Štverák.