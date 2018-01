Krejčí s Jeřábkem sbírali v NHL asistence, jejich týmy ale prohrály v prodloužení

Čeští hokejisté se v NHL tentokrát pasovali do role asistentů. David Krejčí si připsal gólovou přihrávku v utkání s Dallasem, ale Bruins nakonec v prodloužení prohráli 2:3. Dokonce dva kanadské body za přihrávky zaznamenal obránce Montrealu Jakub Jeřábek, ale ani jeho tým nezvítězil. Canadiens ztratili zápas s NY Islanders rovněž v prodloužení poměrem 4:5. Jeřábek bodoval poprvé v NHL.

Útočník týmu New York Islanders John Tavares skóruje v prodloužení utkání NHL s Montrealem Canadiens. Gólman Carey Price (31) ani obránce Jakub Jeříbek mu v tom nedokázali zabránit.

Útočník týmu New York Islanders Mathew Barzal (13) překonává gólmana Montrealu Careyho Price. Český obránce Jakub Jeřábek střelce ubránit nedokázal.

Boston nabral doma do poloviny utkání manko, prohrával 0:2, ale když ještě před druhou přestávkou slovenský obr Zdeno Chára snížil, vrátili se Bruins do hry. V 52. minutě pak po přihrávce Krejčího srovnal gólově krok Spooner a zápas byl znovu otevřený. Nakonec dospěl do prodloužení, kde ho ve prospěch hostů rozhodl Seguin.

Hokejisté Los Angeles potvrdili, že mají v poslední době do ideální formy daleko. Na domácím ledě prohráli se Žraloky ze San Jose 1:4 a zaznamenali čtvrtý prohraný zápas v řadě. Český útočník Tomáš Hertl se v dresu vítězů ovšem neprosadil.

Colorado si poradilo před vlastním publikem s Anaheimem 3:1 a připsalo si sedmou výhru v řadě. Tým Avalanche na domácím ledě zdolal stejného soupeře i 15. října loňského roku a to stejným poměrem. Ducks nemají zrovna oslnivou formu, vyhráli jediný z posledních čtyř zápasů NHL. Za poražené se neprosadil český útočník Ondřej Kaše.

Montreal prohrál na domácím ledě s New Yorkem Islanders 4:5 v prodloužení. V dresu domácích byl hodně vidět český obránce Jakub Jeřábek, který si připsal dvě asistence. Na začátku deváté minuty za stavu 2:0 pro hosty Jeřábek přihrál Desůauriersovi a ten snížil na 1:2. Druhou bod za přihrávku pak český bek získal u trefy Drouina v závěru druhé třetiny, po níž Montreal korigoval na 3:4. Canadiens nakonec dovedli duel do prodloužení, ale tam rozhodl o vítězství hostů Tavares.