České hvězdy v Dallasu zazářily. Faksa s Hanzalem přispěli k výhře Stars

Do utkání ale lépe vstoupili domácí. Už po 44 sekundách vstřelil úvodní branku zápasů Trevor Daley. Dallas ale ještě do první přestávky otočil skóre. Radek Faksa povedou tečí Lindellovi střely srovnal a Jason Spezza poté poslal Stars do vedení. Český útočník si připsal jedenáctý gól v sezóně.

Sestřih zápasu Detroit - Dallas

Detroit, v jehož bráně dostal přednost před Petrem Mrázkem Jimmy Howard, vyrovnal v polovině duelu, kdy se trefil Andreas Athanasiou, ale v přesilové hře 5 na 3 znovu udeřil Spezza. V závěrečné dvacetiminutovce dorazil Martin Hanzal pokus Remiho Elieho a stanovil konečné skóre. Pro píseckého rodáka to byl čtvrtý zásah.

Dallas zvítězil ve čtvrtém z posledních pěti střetnutích a patří mu pátá příčka v Západní konferenci. Detroit se krčí až na dvanáctém místě na Východě už s osmibodovou ztrátou na osmý Pittsburgh.

Sestřih zápasu NY Rangers - Philadelphia

U jediné branky Philadelphie v souboji proti New Yorku Rangers figuroval Radko Gudas. Důrazný obránce nahazoval puk na brankáře Henrika Lundqvista a před ním clonící Jordan Weal kotouč usměrnil přesnou tečí do brány. Jezdci ale dokázali vývoj utkání otočit a zvítězili 4:1. Jakub Voráček své bodové konto nerozšířil, přesto stále vévodí statistice v počtu asistencí v celé NHL. Do třetí třetiny nastoupil Michal Neuvirth, z osmi střel neinkasoval.

Sestřih zápasu Arizona - San Jose

Asistenci zapsal i Tomáš Hertl ze San Jose. Čtyřiadvacetiletý hráč figuroval u přesilovkové souhry Žraloků, na jejímž konci byl Joe Thornton. O svém vítězství nad Arizonou však musel kalifornský celek rozhodnout až v samostatných nájezdech.