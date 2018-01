Jágrova budoucnost v Calgary? Tu teď neřešíme, zní z klubu

Kdy se připojí k týmu, kdy do zápasů, zůstane u Plamenů do konce sezóny? Otázky, na které nyní není odpověď. „Pokud jde o budoucnost, nyní nejsme schopni toho říct víc. Budeme nadále pracovat a on se bude nadále pokoušet, aby byl co nejrychleji zdravý," dodal Treliving. Klub zařadil oficiálně českého forvarda v neděli mezi zraněné se zpětnou platností od 31. prosince.

Jágrovi bude 15. února 46 let, letos zmeškal třiadvacet utkání, včetně šesti posledních kvůli zranění. V této sezóně NHL odehrál 22 utkání, ve kterých vstřelil 1 gól a na 6 přihrál. Naposledy hrál 31. prosince proti Chicagu.

„Jaromír je jedním z nejstarších velikánů v našem sportu. A myslím, že od doby, co přišel, stihl ukázat záblesky své velikosti. Nemohl se účastnit přípravného kempu, bojoval s některými otravnými věcmi, je těžké procházet tímto ve dvaceti nebo 45 letech," dodal generální manažer.

Zdraví na prvním místě

Podle TSN jsou veškerá možná rozhodnutí pozastavena, pokud nebude Jágr v pořádku. „Léčí se v Calgary, nejprve se chce uzdravit, pak se uvidí, co bude dále. Než dojde k nějakému rozhodnutí, chce být zdravý, a to může nějakou dobu trvat," napsal Darren Dreger z TSN.

Jágr podepsal roční kontrakt na milión dolarů jako volný hráč 4. října.

Pětačtyřicetiletý Jágr má, možná měl, v této sezóně NHL před sebou absolutní rekord v počtu odehraných zápasů, jenže v tomto ročníku zatím zasáhl jen do 22 utkání. Celkově má na svém kontě 1733 duelů a v historickém pořadí mu patří třetí místo za Markem Messierem (1756) a Gordiem Howem (1767).