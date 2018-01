Dlouhá pauza. Palát bude mimo hru téměř dva měsíce

Palát byl před brankovištěm zády ke Spurgeonovi, který jej píchl hokejkou zezadu do kalhot. Zasáhl jej tak nepříjemně, že český útočník musel ze hry odstoupit a místo cesty s týmem k dnešnímu duelu do Chicaga zamířil do Tampy na podrobnější vyšetření. To ukázalo na nutnost delší pauzy.

Kouč Lightning Jon Cooper byl na Spurgeona hodně rozzlobený. "Je to pro nás velká ztráta po absolutně nehokejovém zákroku, který do hry nepatří," řekl Coopper po dnešním ranním rozbruslení v United Center v Chicagu.

Palát před sobotním utkáním v Minnesotě, kde při porážce 2:5 vyšel naprázdno, bodoval ve čtyřech duelech za sebou. Ve čtvrtečním utkání proti Vegas při porážce 1:4 ukončil jedinou trefou Lightning svůj 21 zápasů trvající střelecký půst.

V této sezóně si připsal v 46 zápasech 30 bodů za osm branek a 22 asistencí. Z českých hráčů jsou produktivnější jen Jakub Voráček z Philadelphie (53 bodů) a David Pastrňák z Bostonu (44).

Palát má na kontě v NHL celkem z 353 utkání 248 bodů za 82 branek a 166 asistencí. V 46 zápasech play off zaznamenal 29 bodů za 14 gólů a 15 asistencí. Loni v červenci si Lightning pojistili jeho služby pětiletým kontraktem na 26,5 miliónu dolarů.