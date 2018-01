Konec nadějí!? Jágr může na přepsání historického rekordu Howea zapomenout

Byla to pro něj jedna z motivací, kvůli které se rozhodl si svou bohatou kariéru v NHL ještě minimálně o jednu sezónu prodloužit. Vždyť sesadit Gordieho Howea a stát se hráčem s nejvíce starty v dějinách NHL by bylo pro každého hokejistu velkým lákadlem. Jenže na to nakonec musí Jaromír Jágr, minimálně v tomto ročníku, zapomenout.