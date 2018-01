Jágr nazul brusle, ale jeho budoucnost zůstává nejistá

"V pondělí jsem s 'Jagsem' mluvil a měli jsme opravdu docela dlouhý rozhovor. Stále není zcela v pořádku po potížích s kolenem a třísly. Pracuje na tom, aby byl co možná nejdříve stoprocentně zdravý, to je nyní to hlavní," řekl kouč týmu Glen Gulutzan.

Přestože se v posledních týdnech napsalo mnohé o Jágrově konci v kanadském týmu, v němž působí i gólman David Rittich a útočník Michael Frolík, i nejistotě dalšího působení v NHL, Gulutzan Jágrův návrat do sestavy Flames přímo nevyloučil. "Uvidíme, co se stane, zatím je Jaromír stále mezi zraněnými hráči," odvětil kouč, který je jen o půl roku starší než Jágr.

"Vážně nevím nic víc. A myslím, moc lidí tady neví, co se vlastně děje. Lehce jsem se s Jardou bavil a říkal, že ty zdravotní problémy ho stále trápí a nechce to moc odeznívat," přiblížil Frolík, jenž sám ale vůbec netuší, jak může Jágrova budoucnost vypadat.

Zkusil bruslit

"Párkrát si přišel s námi zabruslit, ale jaká je mezi nimi dohoda a co si řekli Jarda s vedením, to vědí jen oni mezi sebou. Musíme si všichni počkat, co se bude dít dál," podotkl Frolík.

"Je jasné, že v tomto věku není jednoduché být zraněný. A všechno asi trvá i trošičku déle. Možná si to Jarda i maličko zhoršil tím, že chtěl hrát, nevím přesně, v jakém to je nyní stádiu," doplnil Frolík.

Připustil také, že okolnosti nebyly olympijskému vítězi z Nagana příliš nakloněny. "I pro mě, nebo třeba dvacetiletého kluka, by bylo těžké naskočit takto do rozjeté sezóny a rovnou do ostrých zápasů. Je to smůla; Jarda vlastně nebyl nikdy v kariéře nijak moc zraněný, zrovna teď v Calgary to přišlo. Ale nedá se s tím nic moc dělat, i ta zranění k hokeji patří," uvedl Frolík.

Všude samý Jágr

Jisté je tak jen to, že Jágr je přes všechny spekulace stále hráčem Calgary a v kabině má nadále své místo v rohu vedle Matta Bartkowského. V obchodech haly Scotiabank Saddledome zbývají už jen poslední kusy originálních dresů, v nichž nastupují hráči do zápasů, s jeho jménem. Jsou takřka vyprodané a v hledišti se to při zápasech "Jágry" jen hemží.

"Je skvělé, že ho tu máme. Já jsem z toho přímo nadšený. A moc bych si přál, aby i nadále zůstal. Vždyť pro mě jeho přítomnost znamená, že kolem mě dvakrát denně projede žijící hokejová legenda. Jsem silně přesvědčený o tom, že se ještě vrátí do týmu a pomůže nám," přidal svůj postřeh bedlivý strážce parkoviště hráčů u příjezdu k hale Flames.