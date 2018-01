Míří Jágr do Kladna? Legendární útočník by mohl nastoupit proti Benátkám

„Na jeho případný návrat jsme pochopitelně nachystaní. Máme i dres. Teď už všechno záleží přímo na Jaromírovi," řekl tiskový mluvčí Kladna Vít Heral. Podobná slova volil i Pavel Patera, kladenský asistent trenéra. Patera nemohl potvrdit, zda je Jágr na cestě do ČR.

Blízko startu za Kladno byl Jágr už na konci září, ale nakonec se dohodl na ročním kontraktu s Calgary. Teď je podle Sportu pravděpodobné, že by oblékl dres Kladna už za týden v Benátkách nad Jizerou.

Kvůli absenci v tréninkovém kempu a tím způsobeném pozdějším startu do sezóny a následně problémech s třísly i kolenem sehrál Jágr za Calgary jen 22 utkání a připsal si sedm bodů za gól a šest asistencí. Naposledy nastoupil 31. prosince proti Chicagu (4:3 po samostatných nájezdech). Klub jej pak zpětně od tohoto data zařadil na marodku.

Na přestup jinam v NHL to nevypadá

Jágr při své absenci už přišel o naději dorovnat legendárního Gordieho Howea, který drží rekord v počtu zápasů v NHL. Jágr má na kontě 1733 utkání a patří mu třetí místo za Markem Messierem (1756) a Howem (1767). Agent hrající české legendy Petr Svoboda jednal o výměně olympijského vítěze z Nagana, dvojnásobného mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru v NHL, ale za současných okolností zájemce nenašel.

Calgary ani Jágr se k situaci téměř nevyjadřují. „V pondělí jsem s 'Jagsem' mluvil a měli jsme opravdu docela dlouhý rozhovor. Stále není zcela v pořádku po potížích s kolenem a třísly. Pracuje na tom, aby byl co možná nejdříve stoprocentně zdravý, to je nyní to hlavní," řekl ČTK ve středu kouč Calgary Glen Gulutzan.

Jágrův návrat do sestavy Flames přímo nevyloučil. „Uvidíme, co se stane, zatím je Jaromír stále mezi zraněnými hráči," doplnil Gulutzan. Pokud by Jágr zamířil do Kladna, musí být zapsán na soupisku nejpozději do středy 31. ledna, kdy v tuzemsku končí přestupní termín.

Pokud by Jágr za Rytíře nastoupil a nakonec zůstal v jejich dresu do konce sezóny, potřeboval by odehrát 15 zápasů, aby případně mohl nastupovat i v baráži o extraligu. Pokud by nenastoupil 3. února v Benátkách nad Jizerou, musel by k takovému počtu spoléhat na delší než čtyřzápasové série ve čtvrtfinále a semifinále play off první ligy.