Jako jeden z mála hokejistů zná Jaromíra Jágra opravdu dobře. Spolu se zúčastnili třech světových šampionátů a dvou olympijských her. Navíc pochází ze stejného města. I z těchto důvodů odpovídal Tomáš Plekanec na otázky novinářů ohledně slavné 68. „Je to hrdina,“ ocenil útočník Montrealu nejlepšího českého hokejistu všech dob.

Spojuje je kladenský patriotismus. Když se NHL v sezóně 2012/13 půl roku nehrála, oba se vrátili do klubu, který je vychoval. Tomáš Plekanec s Jaromírem Jágrem tehdy nastupovali společně s dalšími hvězdnými odchovanci (Markem Židlickým, Tomášem Kaberlem či Jiřím Tlustým) za extraligové Kladno.

Tenkrát vzbudila hlavně Jágrova přítomnost velký ohlas u veřejnosti, což se dá očekávat i teď. „Vždyť nikdo jiný z Kladna, ani z celé České republiky nedokázal v hokeji to, co on," má jasno Plekanec. „Je to hrdina a obrovská persona a já jsem opravdu hrdý, že jsem ze stejného města."

Kromě vrcholných akcí typu olympijských her a mistrovství světa, se spolu na kladenském ledě potkávali pravidelně před sezónou, čehož si centr Montrealu Canadiens velmi cení. „Vždycky jsem byl nadšený, když jsem s Jardou trénoval. Učíte se už jen tím, že si s ním sednete a mluvíte, protože Jarda je speciální osoba," prozradil.

Pětatřicetiletý hráč zároveň potvrdil, že Jágrovou největší předností je dokonalá znalost svého těla. „Ano, Bůh mu dal sílu, ale největším jeho darem je, že zná výborně své tělo. Neznám jiného hráče, který by tak dobře rozuměl svému tělu. On opravdu nepotřebuje trénovat jako ostatní kluci, protože zná své tělo dokonale a přesně ví, co potřebuje."

„Cokoliv dělá, dělá na 100 procent. V tom je jeho obrovská síla. A to je i důvod, proč je schopen hrát tak dlouho aniž by se vážně zranil," uzavřel Plekanec.