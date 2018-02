Po 13 sezónách se vrací na místo, kde ho milují. Teď bude soupeř!

Třináct sezón zde žil, hokejově rostl a fanoušci ho milovali. Teď se Marc-André Fleury vrací jako soupeř Tučňáků z Pittsburghu. On přiletí v dresu nováčka z Las Vegas. Čtrnáct let kariéry v NHL, včetně velkých finále Stanley Cupu. V úterý poprvé jako soupeř v hale, která mu byla domovem, přívětivým domovem.

Marc-Andre Fleury a jeho velký návrat do Pittsburghu.

V roce 2003 naskočil Fleury do rodiny hokejového Pittsburghu. Až v této sezóně navlékl jiný dres. Návrat plný emocí, 827 utkání v nejlepší lize světa, aby se nyní připravoval na první duel v kariéře, který bude jiný, výjimečný. „Myslím, že se bude lišit od každého zápasu, který jsem kdy hrál," přiznal gólman pro post-gazette.com.

Fleury byl vybrán jako jednička draftu v roce 2003. Ano, sáhli po něm Tučňáci a začala se psát dlouhá sága dnes třiatřicetiletého Kanaďana, který s Pittsburghem třikrát slavil nejslavnější hokejovou klubovou trofej.

Bude bojovat za Las Vegas, ale ze srdce nedokáže vytrhnout čtrnáct let v Pensylvánii. „Mám malou chuť hrát proti mým kamarádům a bývalým spoluhráčům," přiznal Fleury.

Zlatí Rytíři porazili Tučňáky v prosinci 2:1 na svém ledě, teď zavítají do haly, kterou věrně jejich gólman zná. „Tak dlouho to byl můj domov. Sousedé, restaurace. Během let jsem se tu potkal s mnoha lidmi, kteří byli vždycky skvělí."

Snad se nerozbrečí

Kdo vyhraje, kdo více zvládne emoce, nervy, jak ho přivítají fanoušci? „Vždycky chcete vyhrát. Pro mě to bude výjimečný okamžik, bude to první zápas po mém odchodu, chci si všechno pamatovat," řekl Fleury.

„Skvělý spoluhráč, vždycky šťastný, vždy připraven," zavzpomínal bývalý spoluhráč Kris Letang. „Skvělý chlápek, všichni ho milují. Není už zde, ale lidé stále o něm mluví s obdivem. Myslím, že on dal týmu a městu energii a charakter," přidal se Ian Cole.

S takovou přízní půjde do zápasu. Zvládne to? „Snad se nerozbrečím," dodal Fleury.