Zacha se v NHL opět trefil, Mrázek nezabránil prohře, Neuvirth dostal tři góly a zranil se

Český útočník Pavel Zacha v pokračování NHL skóroval podruhé za sebou a pomohl New Jersey k výhře nad Carolinou 3:2 v prodloužení. Devils uspěli počtvrté v řadě a drží první divokou kartu zaručující účast v play off. Gólman Petr Mrázek 31 zákroky nezabránil prohře hokejistů Detroitu 2:3 proti Torontu, přesto byl zvolen třetí hvězdou večera. Michal Neuvirth z Philadelphie na ledě New Yorku Rangers odchytal jen první třetinu, dostal tři góly a zranil se. Flyers ale nakonec zvítězili 7:4.

Dvacetiletý Zacha posunul New Jersey v 36. minutě do vedení 2:1 poté, co mu obránce John Moore při přečíslení tří na jednoho nahrál a brněnský rodák zakončil do odkryté branky. Hurricanes vyrovnali až v 59. minutě.

O triumfu Devils rozhodl 23 sekund před vypršením nastaveného času útočník Taylor Hall, jenž bodoval v osmnáctém zápase po sobě, do něhož nastoupil. Šestadvacetiletý Kanaďan vynechal v lednu tři utkání.

Mrázek se do branky Red Wings postavil podruhé ve dvou dnech, na vítězství 3:1 v Nashvillu, kde se dočkal ocenění pro největší hvězdu utkání, ale nenavázal. Detroit v 25. minutě otevřel skóre, Maple Leafs však odpověděli dvěma góly v rozmezí 18 sekund. Kapitán Henrik Zetterberg zařídil v polovině třetí třetiny vyrovnání, ale nejlepší nováček uplynulé sezony Auston Matthews 31 sekund před koncem základní hrací doby zajistil Torontu desátou výhru z posledních dvanácti duelů.

Detroitu chybí sedm bodů na druhou divokou kartu. "Nemůžeme ztrácet body, jestliže chceme postoupit do play off," mrzelo pětadvacetiletého Mrázka. "Je to frustrující, protože jsme měli šance. Musíme je proměňovat," přidal se útočník Gustav Nyquist.

V odpoledním zápase uspěla Philadelphia v divoké přestřelce na ledě New York Rangers 7:4. Po brankáři Brianu Elliottovi přišli Flyers i o Michala Neuvirtha, který odstoupil po úvodní části, v níž ze 14 střel inkasoval třikrát. Délka jeho absence je zatím nejasná.

Neuvirth střídal dva dny poté, co byl vyhlášen největší hvězdou vítězného zápasu na ledě Columbusu.

Náhradník Alex Lyon nestačil na jedinou z 25 střel a připsal si první vítězství v kariéře.

"Ve druhé třetině předvedl několik důležitých zákroků. Odvedl skvělou práci. Ocitl se v těžké pozici, ale zvládl ji," pochválil amerického gólmana bek Andrew MacDonald, autor jedné trefy. Claude Giroux a Travis Konecny přispěli k výhře hostů shodně třemi body za gól a dvě asistence. Giroux vstřelil 200. gól v NHL.

Brankář Rangers Henrik Lundqvist propustil za záda sedm ze 37 střel. "Musím chytat lépe. Udělali jsme spoustu chyb. Puky se odrážely do naší sítě, měli přečíslení. Když tolikrát inkasujete, ztrácíte sebevědomí," uvedl pětatřicetiletý Švéd.

Vítěz kanadského bodování z uplynulého ročníku Connor McDavid pomohl hattrickem zastavit šestizápasovou sérii porážek Edmontonu.

Kanadský celek uspěl 4:2 na ledě Colorada, které doma prohrálo po deseti zápasech.

Z páté výhry za sebou se radoval Pittsburgh, jenž zdolal divizního rivala z Columbusu 5:2.