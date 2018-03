Frolík pálil za Calgary, porážce však nezabránil. Rittich dostal čtyři góly za deset minut

Calgarské Plameny měly do utkání lepší nástup. Když se ve 23. minutě střelecky prosadil český útočník Frolík, vedly hosté už 2:0. Jenže slibně rozjetý duel k úspěchu nedovedli. Ještě do konce druhé třetiny přišla coloradská gólová lavina, kterou nedokázal zastavit český brankář David Rittich. Tým Avalanche otočil skóre na 4:2.

Rittich dostal úvodní dvě branky v rozmezí 68 sekund. Nejprve se prosadil Nathan MacKinnon v přesilové hře, když našel volné místo u bližší tyče, Nikita Zadorov se pro změnu trefil na opačnou stranu. Při třetím gólu Colorado vyšachovalo hostující obranu a Tyson Barrie bez potíží skóroval do odkryté klece. Brankovou smršť Avalanche korunoval Matt Nieto. V poslední minutě se rozhodli hosté zariskovat, odvolali gólmana, ale místo zdramatizování zápasu inkasovali do prázné branky.

Hokejisté Montrealu zabrali doma a zvítězili nad Islanders 3:1, když pro sebe rozhodli duel v prostřední dvacetiminutovce. Tu vyhráli 2:0 a vedení již udrželi. Tým Islanders tak prohrál čtvrtý zápas v řadě.

Tampa Bay sice doma vedla nad Buffalem 1:0, ale nakonec odcházela z ledu v roli poraženého týmu. V prodloužení rozhodl duel ve prospěch hostl Jason Pominville. Český hokejista Andrej Šustr se v dresu Tampy neprosadil.

Bluesmani ze St. Louis doma zdolali Detroit 2:1, ale čeští hokejisté se v utkání neprosadili. Přitom na domácí straně hráli Dmitrij Jaškin s Vladimírem Sobotkou, u poražených pak ve čtvrté formaci nastoupil útočník Martin Frk. Ten se do statistik zapsal jen dvouminutovým vyloučením.

Pořádná divočina byla k vidění v duelu Vancouver - New York Rangers. Hosté spustili útočný uragán a ve 13. minutě vedli už 3:0. Jenže Kosatky zápas nezabalily a chvíli poté, co se druhá třetina překlopila do své druhé poloviny, srovnal Daniel Sedin na 3:3. Tým Rangers pak ještě dvakrát vedl o gól, ale Vancouver vždy vyrovnal a vynutil si prodloužení. Tam už pro sebe hosté z New Yorku po zásahu Gilmoura rozhodli utkání definitivně.