Krejčí pálil, Pastrňák asistoval. Bostonu to ale nestačilo

Útočník Pastrňák se podepsal přihrávkou pod gólovou akci ve 28. minutě, kdy Brad Marchand zvyšoval na 2:1 pro Boston. Velká chvíle Davida Krejčího přišla v čase 51:50. To vyrovnal na 4:4 jen dvacet sekund poté, co Panarin poslal hosty do vedení. Krejčí byl tísněný obráncem, ale dokázal skórovat a rozhodl o tom, že zápas půjde do prodloužení. Tam Bruins ale inkasovali a duel ztratili. Columbus slaví osmé vítězství v řadě.

První hvězdou duelu byl díky třem bodům zvolen Donato. "Užil jsem si to, byl jsem nadšený. Jsem se svým výkonem spokojený, ale kvůli prohře mi utkání trochu zhořklo," uvedl Donato, který byl s pěti góly společně s Rusy Kirillem Kaprizovem a Iljou Kovalčukem nejlepším střelcem olympijského turnaje v Koreji.

"Hrál dobře. Chodil do soubojů u mantinelu, vytvářel si šance. Od úvodního zápasu nemůžete chtít víc. První branka je vždycky nejtěžší, zvedne mu sebevědomí," ocenil Donata Krejčí, který s ním nastoupil v druhém útoku.

"Je to výjimečný hráč. Když máte kolem sebe takové hokejisty, hned je vše snazší," oplatil mu pochvalu Donato, jehož Bruins draftovali v roce 2014 ve druhém kole z 56. místa. Dosud ale hrál v univerzitní lize NCAA. "Očividně si spolu rozumějí," všiml si kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Zápas Buffala s Nashvillem měli od druhé třetiny pod kontrolou hostující Predátoři, když druhou dvacetiminutovku vyhráli 2:0. Stejnou porci branek přidali i ve třetí třetině a slavili pohodové vítězství. Hvězdou vítězů byl Švéd Filip Forsberg, jenž si připsal gól a asistenci. Nashville slaví čtvrtou výhru v řadě.

Hosté byli úspěšní i v utkání Montreal – Florida. Duel byl hodně vyhrocený a k vidění byly už v první části hry dvě rvačky. Naopak v ní padl jen jeden gól, o který se postaral Panter Aaron Ekblad. Ve 47. minutě pak pojistil hostům výhru Aleksandr Barkov. Čech Aleš Hemský do utkání kvůli otřesu mozku nezasáhl. Montreal utrpěl třetí porážku v řadě, stejně tak třikrát za sebou podlehl Floridě.

Králové z Los Angeles zachránili duel v Minnesotě na poslední chvíli. Prohrávali 3:4, ale v poslední minutě si vynutili prodloužení a v něm dokonce rozhodli o svém vítězství. To trefil svým druhým gólem v zápase Jeff Carter.

Před vlastními fanoušky slavila výhru tentokrát pouze Arizona, která díky tříbrankové smršti v závěrečné dvacetiminutovce porazila Calgary 5:2.