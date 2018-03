Krátký proces s Mrázkem. Za čtyři minuty ho tři kati vyprovodili z branky

Larkin, Glendening a Svečnikov. Tři kati, kteří za necelé čtyři minuty vyhnali z branky Petra Mrázka. A to v utkání, ve kterém se chtěl předvést o něco víc. Philadelphia přijela na led soupeře, kde český gólman poznal NHL a strávil zde šest let. Nepovedlo se, Mrázek byl po rychlém přídělu vystřídán. Letci nakonec prohráli 4:5 po samostatných nájezdech.

„Každé utkání je jiné, nevím, pro koho to bude výhoda," řekl pro philly.com Mrázek ještě před zápasem. Úvod mu nahrával, pak se ale karta obrátila.

V první dvacetiminutovce měl Mrázek vše pod kontrolou, dokonce stihl i jednu střelu vyhlavičkovat, se vším si poradil, až do doby, kdy začala úřadovat druhá strana.

26:08 – Larkin projel hřištěm a střelou z pravého kruhu ke vzdálenější tyči překonal českého gólmana.

27:59 – Glendening ujel dokonce v oslabení. Střela z podobného místa, tentokrát pod horní tyčku a nad Mrázkovu lapačku.

29:57 – chumel hráčů před brankou. První střela nešla za brankovou čáru, na druhou už rozlítaný Mrázek nestačil a z premiérové trefy v NHL se radoval Svečnikov. Během necelých čtyř minut bylo hotovo a došlo na střídání gólmanů.

Všechno špatně

Na Mrázka šlo 19 střel, 16 jich zklikvidoval. Připsal si úspěšnost zákroků 84,2 procenta a na ledě strávil bez tří sekund půl hodiny. Návrat do Detroitu dostal hořkou příchuť.

„Bylo to dobré, když jsem Petra překonal. V první třetině vypadal totiž hodně dobře," okomentoval bývalého spoluhráče pro nhl.com Larkin, který Mrázka překonal dvakrát. "Bylo mi ho líto. Prožili jsme toho spolu hodně," řekl domácí brankář Jimmy Howard, s nímž český gólman bojoval roky o post jedničky.

„Všechno špatně. Věděl jsem, že bude střílet z každé pozice, takže mě to nepřekvapilo, ale já jsem to nechytil," reagoval Čech na střelce druhého gólu. „Takhle jsem nechtěl, aby zápas skončil, druhý gól jsem měl chytit, tím jsme je dostali do zápasu," přiznal.

Mrázek byl před měsícem vyměněn do Philadelphie. Po první třetině mohl být spokojený. Ve druhé z šesti střel třikrát inkasoval. „Všichni víme, že když se Petr zahřeje, je skvělým gólmanem, v první třetině jsem měl trochu strach, ale pak už to šlo a byli jsme u jeho branky," dodal Larkin. Spokojený Larkin.