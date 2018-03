Tragédie v NHL! Kapitánovi Ottawy zemřel necelé tři měsíce před porodem syn

„Nedokážu si představit, co nyní prožívají. Takové situace vás nutí přemýšlet o životě, dávají mu zcela jinou perspektivu. Je důležité, aby teď byli s Melindou spolu. Erik je velkou součástí našeho týmu a on i jeho manželka důležitou součástí tohoto města. Jsme jako rodina a hluboce nás to zasáhlo," cituje sportsnet.ca obránce Ottawy Marka Borowieckého.

Dvojnásobný vítěz Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL pochopitelně v úterý chyběl v sestavě Senátorů v domácím utkání s Floridou, které Panteři vyhráli 7:2.

„Myšlenky a modlitby naší organizace i celého města směřují k Erikovi a Melindě," uvedli zástupci Senators v prohlášení na svých oficiálních stránkách.

„Všichni jsme zdrcení, je to hrozné. Jako tým si procházíme těžkou sezónou, ale tohle je osobní a tvrdá rána. Soucítím s nimi. Erik dostane tolik času, kolik jen potřebuje. Až se mezi nás vrátí, uděláme všechno pro to, abychom ho co nejvíce podpořili," uvedl kouč Ottawy Guy Boucher.