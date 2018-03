Palát vstřelil první gól po zranění, další Češi přihrávali

Ondřej Palát nezabránil svým gólem prohře Tampy na ledě New Jersey, které v boji o play off pomohl asistencí Pavel Zacha. Další body za přihrávky si zapsali také dva čeští nováčci. Ve střeleckém představení Washingtonu na ledě Montrealu si své místo ve statistikách našel Jakub Jeřábek. Solidní osobní statistiky rozšířil obránce Chicaga Jan Rutta.

Čeští hokejisté byli nejvíce vidět v zápase New Jersey s Tampou. Ondřej Palát se trefil poprvé od návratu po zranění v dolní části těla, kvůli které absentoval skoro dva měsíce. To už ale nejlepší tým Východní konference zaostával o dvě branky. Šestadvacetiletý forvard se trefil na začátku třetí části hry v početní výhodě, když byl rychle u kotouče, který jenom před sebe vyrazil gólman Devils Keith Kinkaid. "Dnes byl rozdílovým hráčem. Předvedl klíčové zákroky ve správnou dobu. Díky němu bojujeme o play off," ocenil hvězdu večera trenér domácích John Hynes.

To bylo ale ze strany hokejistů Tampy pro tentokrát vše, a tak se i díky bodovému přispění Pavla Zachy, jenž asistoval v druhém utkání po sobě, mohli z důležitého zisku všech bodů radovat hokejisté New Jerey. „Ďáblové" tak drží zuby nehty osmou pozici ve Východní konferenci a mají reálnou šanci se po dlouhé době podívat do play off.

Prakticky jistou účast v bojích o pohár lorda Stanleyho mají naopak hokejisté Washingtonu, kteří si otevřeli střelecký účet na stadiónu Centre Bell v Montrealu. Šest branek v síti Careyho Price se nevidí každý den, a především trojice Bäckström, Kuznetsov a Wilson byla nezastavitelná. Švédský asistent kapitána si připsal čtyři asistence. Kuznětsov s Wilsonem potom po dvou gólech. Nezahálel ani Jakub Jeřábek, který si po výměně z Montrealu zapsal druhou asistenci v sedmém odehraném utkání.

David Rittich si připsal další start v dresu Calgary, zápas v San José se mu ale příliš nevydařil. Pět inkasovancýh branek a úspěšnost zákroků pod 85%. Plameny při vysoké prohře 1:5 paradoxně přestříleli domácí v poměru 38:33, mezi tyčemi však exceloval osmadvacetiletý brankář Sharks Martin Jones, kterého dokázal překonat pouze Michael Stone.

Výčet české bodové stopy v nočních zápasech pak doplnil Jan Rutta, s Chicagem už možnost účasti v play off vzdal, osobní statistiky si tak alespoň vylepšil ve vítězném duelu na ledě New Yorku Islanders. Písecký rodák asistoval u vítězné trefy Brandona Saada. Ačkoliv prožívají svěřenci kouče Joel Quennevilla zpackanou sezónu, výkony píseckého nováčka se musejí Chicagu zamlouvat a dá se hovořit dokonce o tom, že hra sedmadvacetiletého Rutty je jednou z mála věcí, které letos fungují.