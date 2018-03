Nastupuju proti těm nejlepším útokům, libuje si český Žralok

Dva týdny před koncem základní části hokejisté San Jose míří do play off. Jejich vítězná série v sobotu nabobtnala už na sedm zápasů, během nichž Tomáš Hertl zaznamenal čtyři góly a čtyři asistence. Příspěvek českého univerzála by měl být pro tým Sharks klíčový i v bitvách o Stanley Cup, před dvěma lety k němu 24letému útočníkovi chyběly jen dvě výhry.

Každý tým určitě potěší, když před play off chytne takovou formu.

Je příjemné mít tolik výher v řadě, když už se základní část chýlí ke konci. Tabulka Západní konference je hrozně vyrovnaná a díky těm výhrám jsme soupeřům o pár bodů odskočili. Ještě nedávno tam bylo několik týmů na bod a teď jsme třeba Calgary nechali už hodně za námi.

Vy sám jste podruhé v kariéře pokořil dvacetigólovou metu, jak se vám zamlouvají vaše výkony?

Jsem rád, že poslední zápasy mi tam padly góly a mám nějaké body. Předtím šance taky byly, ale teď se to konečně zužitkovalo. Minulý trip se mi dost povedl. Dvacetigólová meta je vždycky fajn, ale doufám, že za poslední zápasy tam ještě něco napadá.

Zatím to vypadá, že se v prvním kole play off utkáte buď s Los Angeles, nebo s Anaheimem. Koho byste bral?

Abych pravdu řekl, tak chci, aby první kolo bylo s LA, protože ty zápasy mám rád, jsou vyhrocené. Kings jsou naši velcí rivalové a fanoušci tím hodně žijí. Jsou to takové správné zápasy play off.

TH48 pořádá kemp Tomáš Hertl má momentálně sice plnou hlavu bojů o play off, ale už teď se jeho jménem chystá v Benešově kemp hokejové akademie. Přihlásit se do něj mohou ročníky 2004-2010 a od 8. do 15. července dostanou školu nejen od slavného borce z NHL. „Měl bych tam být každý den odpoledne, abych poradil, něco ukázal. Doufáme, že se sejde co nejvíc dětí a povede se to. To byl jeden z mých snů předat nějaké zkušenosti, profesionální hokej už hraju osmým rokem, tak za tu dobu jsem něco pochytil. Ale není to jen o hokeji, bude tam i táborák, aby si to děti užily a přirostlo jim to k srdci. Oslovil jsem i další kluky z NHL, extraligy i KHL, aby přijeli,“ říká Hertl. Více informací je na th48.cz.

Máte pořád ještě pifku na jejich útočníka Dustina Browna, který vám v premiérové sezóně v NHL způsobil vážné zranění kolena?

Já už to hodil za hlavu. Na to zranění nechci myslet, stalo se, ale letos musím zaklepat, že s kolenem všechno klape. Nemám žádné problémy. Takže to nemá cenu hrotit.

Dříve vás několikrát zastavila v rozletu zranění, dáváte na sebe letos větší pozor?

Snažím se, bez regenerace to nejde. Už máme za sebou 70 zápasů, tělo to cítí. Letos si nemůžu stěžovat, že bych neměl ice time, hraju opravdu hodně. Takže se snažím dost regenerovat, abych byl připravený a cítil se co nejlíp.

Vaše formace s Kanaďanem Couturem a Dánem Boedkerem převzala v poslední době hodně zodpovědnosti za výsledky San Jose. Můžete popsat vaši roli?

Za roky, co tu působím, hraju asi nejvíc. Oslabení, buly, důležité situace. Většinou nastupujeme proti nejlepším útokům soupeřů. Abychom je zastavili, ale zároveň jim dali góly. Vážím si toho, že mě tam trenér takhle dal a věří mi. Je to těžké, ale jsem rád, že můžu svoji hru ukázat proti těm nejlepším.

Jak byste charakterizoval Couturea, který stojí trochu stranou zájmu, ale je to vynikající hráč?

Hlavně je velice komplexní. Je výborný v defenzívě, má taky skvělou střelu, ale zároveň je hrozně důležitý pro tým. Zbytečně neprodlužuje střídání. Když musí, tak lehne do střely a udělá maximum, aby tým vyhrál.

Všechny týmy chtějí mít na play off k dispozici největší zbraně. Stihne vyřazovací část i váš lídr Joe Thornton, který chybí od druhé půlky ledna?

‚Jumbo' na tom maká každý den, to by nebyl on, kdyby do toho nedal všechno. Teď byl i na ledě a vypadá to líp. Nemůžu ale přesně říct, kdy se vrátí. Dělá na tom, aby pomohl týmu, protože on to miluje. My doufáme, že bude co nejdřív zpátky.

Před uzávěrkou přestupů získali Sharks Evandera Kanea z Buffala, který pak v jednom zápase dokázal nastřílet 4 góly. Vybavil jste si svůj stejný kousek ze začátku vaší zámořské kariéry?

On byl strašně rád, protože to byl i jeho první hattrick. Co k nám Evander přišel, tak tým ožil a hrajeme fakt dobře. Na svoje čtyři góly jsem si vzpomněl, ale už je to pět let, historie... Už bych dal radši nějaký nový hattrick, kdyby se podařil.

Třeba v play off? Máte podle vás tým na Stanley Cup?

Hlavní je dostat se do play off, pak už se může stát cokoli. S tím, jak hrajeme poslední dobou, tak můžeme dojít daleko. Přehráváme ty nejlepší... Důležité je ale brát to kolo po kole. Já myslím, že šance vždycky nějaká je.

Před dvěma roky s vámi cestu do finále absolvoval i Roman Polák. Nechybí vám teď český spoluhráč?

Bylo by to fajn. Je příjemné, když přijede do města nějaký Čech a pokecáme. Radim Šimek je na farmě, párkrát jsme si psali, ale je to těžší, protože každý má svůj program. Je škoda, že v téhle sezóně nedostal šanci, ale já věřím, že si tu ještě zahraje.