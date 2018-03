Český talent má první bod v NHL. Chvály se dočkal i od trenéra

Základní část hokejové NHL pomalu končí a mnoho týmů už ví, že se do play off už neprobojují. A proto ze svých farem nominují mladé hráče, aby je viděly hrát. To je i případ osmnáctiletého centra Filipa Chytila, ke kterému povolávací rozkaz přišel v sobotu a už v pondělí nastoupil za New York Rangers proti Washingtonu.

Zlínský odchovanec si připsal svůj třetí start v nejprestižnější lize světa. Jeho ice time byl ale výrazně větší než ve dvou předchozích případech. Chytil, který byl newyorským týmem v červnu draftován v 1. kole jako dvacátý první v pořadí, strávil na ledě domácí Madison Square Garden téměř 14 a půl minuty (14:23), což je o hodně víc, než když nastoupil v říjnu proti Coloradu (7:40) a Torontu (4:59).

Sestřih duelu NY Rangers - Washington

Poté byl totiž vedením týmu přeřazen na farmu do Hartfordu, kde hrál až do soboty. Pak se sbalil a odjel za hlavním mužstvem. Rangers už velmi pravděpodobně nepostoupí do vyřazovacích bojů, a proto své mladíky (společně s Chytilem byl povolán i Švéd Lias Andersson, kterého klub taktéž v červnu v prvním kole draftoval) vytáhl, aby se otrkali v NHL, kam by měly směřovat jejich další kroky.

Oba pak nastoupili a také se zapsali do statistik. Švédský talent před zraky svých rodičů vstřelil první branku, Chytil asistoval u té druhé.

„Možná to byla střela, možná nahrávka, ale hlavně z toho byl gól," komentoval Chytil svůj pas. „Raději bych asistenci vyměnil za výhru," dodal po porážce 2:4. Český centr nastoupil ve středu druhé formace s Kevinem Hayesem a Matsem Zuccarellem. „Kluci mi hodně pomohli, moc jim za to děkuji. Bylo to těžké utkání, hned v prvním střídání jsme dostali gól, ale pak už to bylo lepší. Každé střídání jsem se cítil pohodlněji."

Budoucnost pro Rangers

Zároveň také pogratuloval Anderssonovi. „Je skvělý, že se Lias trefil hned ve svém prvním utkání."

Oba teenagery pochválil i trenér Alain Vigneault. „Byl to pro oba velmi emotivní večer, ale zvládli ho. Jsou velmi šikovní a hráli dobře."

Moc dobře totiž ví, že právě oni by měli hrát dost velkou roli při letní přestavbě týmu. Ambiciózní celek totiž chystá omladit tým, jelikož s největší pravděpodobností bude po osmi sezónách chybět v play off. A právě Andersson s Chytilem by měli táhnout „mladé" Jezdce v dalších ročnících.

A to má ještě klub z Manhattanu v záloze Libora Hájka. Dvacetiletý český zadák zatím hraje v juniorské Western Hockey League (WHL).