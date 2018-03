Upřímná reakce českého hokejisty. Já tu cenu nepotřebuju, řekl po nominaci na prestižní ocenění

Ostravský rodák byl nominován torontskými novináři za to, že se po těžkém zranění, jež utrpěl v loňském play off, dokázal znovu vrátit do sestavy Javorových listů. Polákovi totiž v době, kdy se potýkal se zlomenou nohou, vypršela smlouva a byl tak volným hráčem. Nový kontrakt si tak musel vybojovat v předsezónním kempu. V něm však stihl pouze jeden, poslední duel Toronta. I přesto dokázal generálního manažera Lou Lamoriella přesvědčit, aby ho klub znovu na rok podepsal.

„Nevěděl jsem, jestli to vyjde, nebo ne," vracel se Polák k říjnovému návratu. Za něj si vysloužil i nominaci na Bill Masterton Trophy, čehož si hráč cení, nicméně svým prohlášením celkem překvapil. „Vždycky je fajn, když někdo ocení, co jste dělali v létě a během sezóny. Ale nebudu lhát, já za to cenu nepotřebuju. Vše jsem dělal pro sebe, ne pro kouče, ne pro tým. Tentokrát jsem byl docela sobecký," řekl upřímně.

Právě upřímnost patří k silným stránkám tvrdého zadáka, který svými fyzickými dispozicemi nahání hrůzu, jak spoluhráčům, tak hlavně protihráčům. „Polieho (Poláka) máme rádi právě pro to, že je velký a silný. A když se zeptáte kluků, proti komu na tréninku nechtějí hrát, tak je to právě Polie," řekl trenér Mike Babcock. „Je to velká šelma. Hraje velmi tvrdě," vysvětlil důvod jeho spoluhráč Nazem Kadri.

Čeští hokejisté, kteří byli v nominaci na Bill Masterton Trophy za posledních pět sezón: 2014 - Jaromír Jágr (New Jersey), dostal se do trojice finalistů, ale nakonec si cenu odnesl Dominic Moore 2015 - Ondřej Pavelec (Winnipeg) 2016 - Michal Rozsíval (Chicago), Jaromír Jágr (Florida) - Jágr se stal prvním českým vítězem tohoto ocenění 2017 - Radim Vrbata (Arizona) 2018 - Roman Polák (Toronto)

Polák je pátým českým hokejistou, kterému se této pocty za posledních pět sezón v zámoří dostalo. Tuto cenu vyhrál v roce 2016 Jaromír Jágr, o dva roky předtím se dostal i do finálové trojice. Nicméně šance, že by řízný bek na jeho úspěchy navázal, je velmi malá.

Asociace hokejových novinářů vybere tři finalisty. Největší příběh stojí za Brianem Boylem z New Jersey, kterému byla v září loňského roku diagnostikována chronická myeloidní leukémie. Třiatřicetiletý bourák se už ale v listopadu proháněl na ledě a v letošní sezóně nastoupil do šedesáti tří duelů.

Bill Masterton Trophy se předává od sezóny 1967/68. Prvním vítězem se stal Kanaďan Claude Provost z Montrealu.