Pastrňák se porval, střílel i přihrával a byl opět hlavní postavou Bostonu. Za Chicago chytal účetní

Nejdůležitější momenty samotného zápasu přišly už na konci první třetiny, když se ve dvacáté minutě trefil americký útočník čtvrté formace Medvědů Tim Schaller. Hosté po brance ztratili koncentraci a místo, aby třetinu dohráli, inkasovali podruhé. Za záda bezmocného gólmana Vasilevského se nahozeným kotoučem trefil právě jednadvacetiletý Pastrňák. Teč, na kterou čekali před brankou jak Patrice Bergeron, tak i Ryan Donato, nakonec nebyla vůbec potřeba. Puk do branky tečovala jedna z bránících holí...

Příběh nervózního duelu s vysokým počtem trestných minut, zdramatizoval na začátku druhé třetiny jednadvacátým gólem v ročníku hostující J. T. Miller. Kuriozitou třetiny byl pak fakt, že dvouminutové tresty dostali gólmani obou týmů (Tukka Rask dokonce 2+2 minuty). Závěrečná část hry pak přinesla onu bitku subtilního havířovského rodáka, který se postavil zkušenému obránci Lightning Danu Girardimu. Oba vyfasovali pětiminutové tresty. Ani pro jednoho to však nebyl poslední zápis do statistik. Nejprve si třiatřicetiletý Kanaďan připsal bod za asistenci na brance Victora Hedmana, zahanbit se však nenechal ani Pastrňák, který korigoval stejnou mincí při závěrečné power play Tampy, asistencí se podílel na brance Brada Marchanda.

"Drželi se na prvním místě celou sezonu, takže je super, že jsme je vystřídali," radoval se bostonský trenér Bruce Cassidy. "Byl to zápas jako v play off, kvůli tomu hrajete hokej," pochvaloval si jednadvacetiletý Pastrňák, který si v 76 zápasech připsal stejný počet bodů (32+44) a na nejproduktivnějšího Čecha v soutěži Jakuba Voráčka ztrácí čtyři body. Útočník Philadelphie odehrál o dvě utkání více.

"Podle mě jsme ve druhé a třetí třetině hráli skvěle, kontrolovali jsme hru. Když ale prohráváte proti tak dobře bránícímu mužstvu o dvě branky, nemůžete čekat, že vyhrajete," řekl kapitán Tampy Steven Stamkos.

Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Sidney Crosby spektakulárním gólem rozhodl o výhře Pittsburghu 4:3 v prodloužení nad New Jersey. Lídr Penguins při přečíslení dvou na jednoho zvolil střelu, která skončila na tyči, ale odražený puk šikovným zakončením ze vzduchu usměrnil do branky Devils. Dvojnásobný olympijský vítěz se střelou ze vzduchu prosadil už před osmi dny proti Montrealu.

"Už jsem ho to viděl několikrát předvést, takže mě nepřekvapil," komentoval Crosbyho "baseballový" zásah trenér Pittsburghu Mike Sullivan. "Donutí vás žasnout," řekl zadák Penguins Brian Dumoulin. "Je to jednoduché. Pouze jeden hráč v celé NHL tohle umí a naneštěstí pro nás je to Crosby," povzdechl si gólman New Jersey Keith Kinkaid. Útočník Devils Pavel Zacha vyšel po třech zápasech bodově naprázdno. Utkání z pozice čárového rozhodčí řídil Libor Suchánek.

Mezi hvězdy čtvrteční noci se zařadil Pierre-Luc Dubois. Mladičká trojka draftu vstřelila svůj první hattrick v nejslavnější hokejové soutěži a hodně přiblížila Columbusu jistotu play off. Prohře Calgary nezabránil Jon Gillies, který nahradil v dresu Plamenů Davida Ritticha, jenž byl v tomto týdnu znovu odvelen na farmu.

Pokud přihlédneme k aktuální formě ze závěru ročníku, tím absolutně nejúspěšnějším týmem je Nashville. Predátoři se díky famózní formě z poslední doby dostali dokonce na úplné čelo NHL a v souboji s dalším gigantem ze San José tahali za delší konec. Výborný výkon severské trojice Juuse Saros (39 zákroků), Filip Forsberg (0+3) a Viktor Arvidsson(1+1), přinesl vítězství 5:3.

Účetní byl zvolen hvězdou zápasu

Hokejistům Chicaga pomohl k vítězství 6:2 nad Winnipegem ve čtvrtečním zápase NHL účetní. Utkání v dresu Blackhawks totiž dochytal záložní brankář Scott Foster, který před zápasem kvůli zranění Antona Forsberga během rozcvičky podepsal amatérský zkušební kontrakt.

Do branky Chicaga se postavil debutující Collin Delia. Třiadvacetiletý Američan inkasoval dvakrát z 27 střel a výrazně přispěl k vítězství 6:2. V 46. minutě ale kvůli křečím přenechal místo šestatřicetiletému Fosterovi, který nebyl nikdy draftován a naposledy chytal v roce 2005 v univerzitní lize NCAA. Foster při premiéře odchytal 14 minut a jednu vteřinu, zastavil všech sedm pokusů Jets a byl zvolen první hvězdou zápasu.

"Šok přišel ve chvíli, kdy jsem se musel převléknout, pak už si na nic nevzpomínám. Je to sen, který mi už nikdo nevezme. Můžu jít domů a říct to dětem, které to zase budou vyprávět kamarádům," popsal životní zážitek Kanaďan Foster, který pracuje jako účetní. "Před pár hodinami jsem seděl u počítače a teď tady stojím před vámi poté, co jsem si zachytal v NHL," smál se v rozhovoru s novináři Foster.

Napodobil kustoda Caroliny Jorgeho Alvese, jenž se na Silvestra 2016 postavil do branky Hurricanes proti Tampě na závěrečných 7,6 vteřiny. Foster zastínil i počin obránce Brenta Seabrooka, jenž nastoupil do 1000. zápasu v soutěži.

"Chytal skvěle, předvedl několik důležitých zákroků. Všichni se mu snažili maximálně pomoc," uvedl Seabrook. "Pro nikoho není snadné jít do hry po skoro 50 minutách, natož pak pro někoho, kdo v soutěži ještě nikdy nechytal. Byl to pro něho velký okamžik," prohlásil trenér Winnipegu Paul Maurice.

Po úpravě ligových pravidel z minulého léta musí mít domácí celek na každém zápase k dispozici záložního gólmana, který v případě potřeby může nastoupit za oba tým