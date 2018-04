Voráček rozhodl o výhře Philadelphie. Zacha hvězdou! Gólem pomohl Ďáblům do play off

Nejproduktivnější český hokejista v NHL Jakub Voráček vstřelil vítězný gól na konečných 4:3 ve čtvrtečním duelu proti Carolině a svoji Philadelphii přiblížil k účasti v play off. Tu už si pojistilo New Jersey Devils, a to i díky Pavlu Zachovi, jenž přispěl gólem k výhře nad Torontem 2:1 a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Tomáš Hertl pečetil do prázdné brány výhru San Jose nad Coloradem 4:2.