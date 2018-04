Bombastická rozlučka v NHL! Slzy a ovace Vikingů, neuvěřitelný příběh končí

Co na tom, že se kanadský klub po zpackané sezóně krčí na předposledním místě Západní konference na hony vzdálený od příček pro play off. Hala bouřila dlouho před úvodním buly. Šťastlivci, kterým se podařilo ukořistit vstupenku na zápas s jinak ještě zoufalejší Arizonou, dobře věděli, že na vlastní oči uvidí něco, na co budou vzpomínat ještě další generace fanoušků.

Minimálně část současné garnitury příznivců Vancouveru už možná ani nezažila, jak jejich tým vypadá bez fenomenálních dvojčat ze švédského Örnsköldsviku. Těm se před posledním zápasem a natěšeným publikem jejich jediného klubu v zámořské kariéře dostalo bombastického přivítání.

Halou duněl proslulý potlesk Vikingů, který naháněl husí kůži. Následoval bouřlivý aplaus fanoušků a blesky z fotoaparátů. Na buly se postavil Henrik Sedin a poslední velká show v režii 37letých Seveřanů začala.

Na začátku druhé třetiny srovnával na 1:1 Daniel Sedin a jednu z asistencí si pochopitelně připsal Henrik.

Ve třetí třetině, kdy domácí stahovali dvoubrankové manko, znovu panovala v Rogers Areně elektrizující atmosféra, fanoušci na Sediny pokřikovali "Hall of Fame! Hall of Fame!" (Do síně slávy! Do síně slávy!) a poté ještě prosili o přídavek skandováním "One more year! One more year!" (Ještě jeden rok! Ještě jeden rok!).

To nejlepší přišlo nakonec. V prodloužení při přesilovce přihrál Henrik Danielovi, který vstřelil vítězný gól. Obě loučící se legendy se taky symbolicky jako poslední dotkly puku. Euforie, jaká se snad dá srovnat jen s atmosférou, když se přesně před deseti lety loučil s kariérou někdejší mentor obou dvojčat Trevor Linden.

„V noci jsem ani nemohl usnout, neměl jsem žádné sny. Bylo to pro nás dnes obzvlášť těžké, když jsme si uvědomili, že nás čeká poslední domácí zápas. Chtěli jsme se před fanoušky předvést v tom nejlepším světle. Byl jsem sice unavený, ale když dorazilo tolik fanoušků, chcete pro ně odehrát dobrý zápas. Doufám, že odešli domů spokojení," dělil se o své dojmy po vítězném kolečku Daniel Sedin.

S kariérou v NHL se oba definitivně rozloučí v nedělním duelu v Edmontonu.