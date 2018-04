Faksa gólem znejistěl Anaheim. Palát součástí divočiny v Tampě

Hokejisté Dallasu zpackali hned začátek zápasu a už po šesti minutách byla jejich ztráta dvoubranková. Do sítě Mikea McKenny se postupně trefili Švéd Jakob Silfverberg a z přesilovky také jeho méně známý krajan Rickard Rakell. Pak už se zkušený čtyřiatřicetiletý gólman, který však většinu kariéry strávil v nižší AHL, srovnal a udeřilo také na druhé straně. Obránce Marc Methot vstřelil premiérový gól v ročníku, a dostal Hvězdy do kontaktu.

Na přelomu první a druhé třetiny však přišlo dalších bídných šest minut, ve kterých inkasoval McKenna další dva zásahy, a v pohodě hrající hráči Anaheimu možná trochu podcenili další průběh utkání. Radek Faksa nejprve v osmé minutě druhé části ze vzduchu tečoval střelu Grega Pateryna, aby na začátku třetí třetiny přidal třetí gól Dallasu Jamie Benn.

Dramatickou koncovku utkání nakonec odmítl Andrew Cogliano. Kanadský forvard Anaheimu uzavřel v patnácté minutě poslední třetiny účet zápasu, ve kterém nakonec slaví Kačeři zasloužené vítězství.

Hodně divokou podívanou viděli fanoušci v Amalie Areně. Uvolněný zápas, ve kterém především nejslabšímu celku celé NHL z Buffalo už o nic nešlo, přinesl nádhernou, útočně laděnou podívanou, ve které se neztratil ani český útočník Tampy Ondřej Palát.

Jeho chvilka přišla na úvod druhé třetiny, kdy rychle rozjel akci ze svého obranného pásma, přihrál Rusovi Kučerovovi, který pak krásně nabil skórujícímu Girardimu. Nikita Kučerov tímto bodem dosáhl úctyhodného milníku - 100. bodu v sezóně.

To už vedly Blesky 4:2 a málokdo čekal, že by se utkání mohlo ještě zamotat. Další průběh druhé třetiny však domácí vůbec nezvládli, lacino dostali tři góly a do kabin šli ve vedení dokonce hráči Sabres. Závěrečná část však nabídla znovu tu Tampu, kterou letos vídáme častěji. Ofenzivní mašina Blesků opět odbrzdila ruční brzdu a nejlépe střílející tým soutěže třemi góly překlopil výsledek na svoji stranu.