Kapitánem USA na mistrovství světa bude Kane z Chicaga, Dánové vítají posilu z NHL

"Jsme šťastní, že bude Patrick naším kapitánem. Jeho oddanost hokeji a americkému týmu je prvotřídní. Jsme všichni pyšní, že bude reprezentovat," řekl generálním manažer americké reprezentace Bill Zito.

Kane má ve sbírce úspěchů stříbro z olympijských her ve Vancouveru v roce 2010 a nechyběl pod pěti kruhy ani o čtyři roky později v Soči. Představil se i v roce 2016 na Světovém poháru v Torontu. Získal také titul na mistrovství světa do 18 let v roce 2007 a bronz na šampionátu dvacítek o rok později.

V této sezóně si připsal v NHL v 82 zápasech 76 bodů za 27 branek a 49 asistencí. Celkem má vítěz Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL z roku 2016 na kontě z 822 utkání 828 bodů za 312 tref a 516 přihrávek. V play má na kontě ze 127 utkání 123 bodů za 50 gólů a 73 přihrávek.

Stanleyův pohár získal Kane s Chicagem v letech 2010, 2013 a 2015. V roce 2013 získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Za podařený ročník 2015/16 převzal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hokejistu podle Hráčské asociace NHLPA. Z sezóny 2007/08 má Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL.

Kane je prvním známým členem americké nominace na šampionát v Dánsku, který se hraje od 4. do 20. května. USA, které povede jako hlavní kouč Jeff Blashill z Detroitu s asistenty Danem Bylsmou, Donem Granatem a Sethem Appertem, budou hrát v základní skupině B v Herningu s Kanadou, domácím Dánskem, Německem, Lotyšskem, Koreou, Norskem a Finskem.

Nielsen na MS po šesti letech

Třiatřicetiletý Nielsen naposledy pomáhal národnímu týmu předloni v neúspěšné kvalifikaci na letošní olympijské hry v Pchjongčchangu. V elitní kategorii světového šampionátu se představí poosmé v kariéře a bude startovat poprvé po šesti letech.

Nielsen si v uplynulé sezóně připsal v 79 zápasech 33 bodů za 16 branek a 17 asistencí. Bývalý hráč newyorských Islanders odehrál v NHL 764 zápasů, v nichž zaznamenal 423 bodů za 152 gólů a 271 přihrávek. Ve 24 utkáních play off zaznamenal čtyři branky a pět asistencí.

Další dánské hráče v NHL čeká play off. O Stanleyův pohár budou hrát útočníci Mikkel Boedker s Jannikem Hansenem ze San Jose, Nikolaj Ehlers z Winnipegu, Lars Eller z Washingtonu a Oliver Bjorkstrand z Columbusu i brankář Frederik Andersen z Toronta.