Dva góly během pěti sekund! Crosby řádil a už dýchá Lemieuxovi na záda

5:1! Třetí díl bitvy o Pensylvánii v 1. kole play off Východní konference NHL jasně ovládli šampióni z Pittsburghu. Na vysoké výhře nad Philadelphií na jejím ledě se gólem a třemi asistencemi podílel kapitán týmu Sidney Crosby, branky na 3:0 a 4:0 vstřelili vítězové ve druhé třetině v rozmezí pouhých pěti vteřin. Až pak se trefil i domácí Travis Sanheim, jemuž na čestný úspěch přihrával Jakub Voráček. Obhájci trofeje vedou v sérii hrané na čtyři vítězství 2:1 na zápasy, čtvrtý duel se hraje ve středu znovu ve Filadelfii.

Vítěze Stanley Cupu z let 2016 a 2017 za další výhrou znovu táhl Crosby. V první třetině otevřel skóre, v prostřední části si pak nejprve připsal asistenci u Malkinova třetího gólu a vzápětí se hned po vhazování rozjel do útočného pásma, bekhendem skvěle přihrál obránci Dumoulinovi, po jehož střele skončil puk počtvrté za zády Briana Elliotta. Oba okamžiky v 27. minutě dělilo jen pět sekund, což je vyrovnaný rekord play off NHL. Pouze Detroit v roce 1965 proti Chicagu svedl něco podobného.

V posledním dějství se Crosby v přesilovce při Voráčkově vyloučení podílel i na gólu Justina Schultze a po zásluze byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. Třicetiletý útočník nasbíral v play off už dohromady 171 bodů (61 branek+110 asistencí) a jediný bod mu schází k dostižení klubové legendy Maria Lemieuxe.

Ani přihrávka obránce Jakuba Jeřábka nezabránila porážce Washingtonu s Columbusem 4:5 v prodloužení. Capitals doma ztratili oba duely v nastavení a prohrávají 0:2. Minnesota po vítězství 6:2 nad Winnipegem snížila stav série na 1:2.

