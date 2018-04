Je konec! Jágrův bývalý kouč dostal padáka

Nejen česká legenda, útočník Jaromír Jágr, musí na NHL zapomenout. Vedení Calgary Flames, kde kladenský patriot naposledy hrál, se totiž rozhodlo odvolat z funkce Glena Gulutzana. V klubu končí i jeho asistenti Dave Cameron a Paul Jerrard. „Je to dobrý trenér a báječný člověk, ale nakonec jsme se rozhodli tenhle krok udělat," poznamenal ke konci trenéra generální manažer Calgary Brad Treliving.

Klub měl před sezónou jasný plán, probojovat se do play off. Jenže nakonec Plameny musely na boje o Stanley Cup zapomenout, utekl jim o jedenáct bodů. Kanadský celek tak kousal zklamání, které vyústilo v konec trenéra. „Měli jsme představu o úrovni, na jakou bychom se měli posunout. A tam jsme se bohužel nedostali," řekl Treliving.

Flames fire head coach Glen Gulutzan and assistants after disappointing yearhttps://t.co/R228htj1Bs pic.twitter.com/L5UlziQiKE — Hockey Night in Canada (@hockeynight) 17. dubna 2018

Calgary srážela hlavně bilance na domácím ledě, tam byly jen tři týmy horší. „Bavili jsme se o hráčích, trenérech, proč hra nevypadala podle našich představ. Řešili jsme vážně všechno a dospěli jsme k názoru, že pokud se chceme dostat na vyšší úroveň, musíme udělat změnu na místě kouče," dodal.

Šestačtyřicetiletý Gulutzan přišel do Calgary v červnu 2016, ve své premiérové sezóně se mu povedlo projít s Flames do play off, jenže v prvním kole tým vypadl s Anaheimem. V klubu měl smlouvu ještě na rok. V calgarském dresu pod jeho vedením v této sezóně působili brankář David Rittich a útočníci Michael Frolík a Jaromír Jágr. Ten však v klubu v lednu předčasně skončil, jelikož jej dlouhodobě trápila zranění. Nyní balí i samotný kouč, který Jágra vedl i v celku Dallas Stars.