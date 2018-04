Jašek se rve o NHL, svou šanci zdvojnásobil

„Jeho vstup do ligy je jako z říše snů. Ale ještě ho čeká play off a bude hrozně důležité, aby si Lukáš udržel svou výkonnost i v závěru sezóny, samozřejmě nejlépe i bodovou. Když nedojde k poklesu formy, pak má velkou šanci podepsat smlouvu v NHL. Myslím, že teď ji možná zdvojnásobil," říká trenér a sportovní ředitel Bílých Tygrů Liberec Filip Pešán.

„Rozhodně jsem už začal přemýšlet, jak by vypadal náš příští rok bez Lukáše Jaška, o čemž jsem donedávna moc neuvažoval," dodává.

Canucks draftovali mladého hokejistu v šestém kole v roce 2015. Letos tak uplyne tříletá lhůta, ve které na něj mohou uplatnit svá práva a podepsat smlouvu. Proto se dvacetiletý útočník ještě po vyřazení Bílých Tygrů ve čtvrtfinále s Hradcem Králové vydal do Ameriky a se záložním celkem Vancouveru podepsal zkušební kontrakt do konce sezóny.

Nahradí legendární dvojčata?

A jak vše vidí sám hráč, přiblížil se vysněné soutěži? „Nevím. Teď jsem nasadil nějakou laťku, budu se ji snažit udržet, budoucnost vůbec neřeším. Jsem v Utice a prodlužuju si sezónu. Co bude, až skončí, to se nechám překvapit," vzkazuje ze zámoří Jašek, jehož nyní čeká první kolo play off s Torontem Marlies.

„Pro Lukáše je to velká příležitost, jak na sebe upozornit a přesvědčit vedení klubu, aby mu byla nabídnuta smlouva," cituje hokej.cz Michala Sivka ze společnosti Eurohockey Services, která hráče zastupuje.

Následující otázka se nabízí, byť s velkou nadsázkou. Zvýšila se Jaškova šance, když bratři Daniel a Henrik Sedinovi po dlouhých osmnácti letech ve Vancouveru uvolňují místo? „Šance je vždycky, musím je nějak zaujmout, abych se jim líbil," směje se Jašek, který se zatím v základní části trefil třikrát, čtyři góly připravil a má tři plusové body v +/- statistice.

„Je to velmi náročné, ale snažím se užívat si to tady, hraju bez tlaku, nemám co ztratit, můžu jenom získat," říká třinecký odchovanec, který pod Ještěd zamířil před uplynulou sezónou. V té s Libercem skončil už ve čtvrtfinále, když proti Mountfieldu prohrál rozhodující sedmý zápas.

Tady nikdo nebrání

„Zklamání panuje pořád, myslím si, že jsme měli skvělý tým, skvělou partu, škoda že to nevyšlo," lituje. Okamžitě po vyřazení zamířil za Atlantik, kde se pere o svou šanci.

Ve srovnání s extraligovým play off poznává citelný rozdíl. „Je to úplně jiný hokej, hraje se tady nahoru dolů, nikdo nebrání. Když porovnám play off s Hradcem Králové se zdejším hokejem, tak mě to tady baví o hodně víc," poměřuje.

Prodloužení zápasové zátěže však již pociťuje. „Musím říci, že už jsem z celé sezóny hodně unavený, hráli jsme dlouho v Lize mistrů, předkolo play off, potom byla dlouhá série s Hradcem Králové, teď mě čeká ještě play off tady, uvidím, jak to zvládnu," říká hráč, jehož v průběhu ročníku jezdili z Vancouveru sledovat.

„Od Canucks jsme dostali informaci, že jsou spokojení s tím, jak se Lukáš prezentoval. Klub teď chce vidět Jaška v zámořské soutěži. Dohoda platí po zbytek sezóny, uvidíme, jestli pak Vancouver přijde s nabídkou kontraktu," uzavírá Sivek. Jaška nyní čekají boje o Calder Cup. A poté možná i podpis smlouvy.