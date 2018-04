Český střelec trefil postup, ani nevěděl jak. Žraloky čeká smělý nováček

Byla to trefa z kategorie šťastných. Nahozený puk Tomáše Hertla zasáhl do nohy a od ní putoval do branky. Právě taková trefa rozhodla o vítězství San Jose 2:1 nad Anaheimem. Žraloci smetli v sérii prvního kola paly off NHL svého soupeře hladce 4:0.