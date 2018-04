Tampa postoupila do druhého kola Stanley Cupu, Boston musí s oslavami počkat

Hokejisté Tampy Bay se stali čtvrtým postupujícím týmem do druhého kola play off NHL. V pátém duelu proti New Jersey doma zvítězili 3:1, sérii celkově vyhráli 4:1. Rozhodující krok naopak nedokázal učinit Boston, který podlehl Torontu. Washington dokázal otočit sérii s Columbusem na 3:2.