Plekanec zastínil v zámoří české hvězdy

Český útočník Tomáš Plekanec byl ústřední postavou Toronta, v šestém utkání prvního kola play off NHL proti Bostonu. Domácí tým vyhrál 3:1 a Plekanec se na tom podílel gólem a asistencí. V barvách Bruins si bod za gólovou přihrávku připsal útočník David Krejčí. Do druhého kola play off postoupil Washington po vítězství 6:3 v Columbusu.