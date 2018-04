Pěkně blbá otázka, zpražil Pastrňák před bitvou o všechno novináře. Čím ho vytočil?

Do série s Torontem vstoupil jako uragán, ve druhém utkání si dokonce připsal šest kanadských bodů, takže se v necelých dvaadvaceti stal nejmladším hráčem historie NHL, jemuž se podobný počin podařil. Jenže od té doby jako by se český hokejový útočník David Pastrňák, stejně jako jeho spoluhráči z elitní formace Bostonu Brad Marchand s Patricem Bergeronem, zasekl. Moc by nyní Medvědi potřebovali, aby jejich tahouni zabrali, pomohli jim zvládnout středeční rozhodující sedmý duel (01:30 SELČ) a zajistili týmu postup do druhého kola play off.