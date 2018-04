O mladého českého beka je velký zájem v NHL. Upíše se Calgary, nebo Vegas?

„Minulý týden podepsal Jašek, teď očekáváme, že na spadnutí je také podepsání Pyrochty," prozradil prezident Bílých Tygrů Petr Syrovátko při příležitosti slavnostního poděkování juniorům a mladším dorostencům Bílých Tygrů za stříbrné, respektive bronzové medaile.

„Bude mít jednání s týmy NHL už nyní během Švédských her a podpis je velmi reálný," doplnil sportovní ředitel a zároveň trenér severočeského celku Filip Pešán.

Ukáže se na MS?

Jednadvacetiletý obránce tak může mimořádnou sezónu ještě více umocnit. Začal skvěle, na čas však skončil na farmě v Benátkách nad Jizerou v první lize, ale v play off už patřil ke klíčovým hráčům Bílých Tygrů. Nyní bojuje o nominaci na mistrovství světa v Dánsku.

„Znamená to pro nás, že za posledních pět let bychom de facto připravili pro entry-level kontrakt šestého hráče, což jsou podle nás mimořádné výsledky," ocenil Syrovátko. Pyrochta může následovat Lukáše Jaška (Vancouver), Radima Šimka (San Jose), Pavla Zachu (New Jersey), Víta Vaněčka (Washington) a Filipa Chlapíka (Ottawa).

Bílé Tygry již po sezóně opustil útočník Tomáš Filippi a do Brna má namířeno Martin Bakoš, pravděpodobně odejde i Jan Stránský.

Získat by Liberec naopak měl z Mladé Boleslavi útočníka Radka Lence.