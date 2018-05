Simon pomohl Pittsburghu k výhře a srovnání série. Rozhodl gól, který nejdřív nikdo neviděl

Simon nastoupil v elitním útoku Tučňáků se Sidneym Crosbym a Jakem Guentzelem. Druhý jmenovaný otevřel v prostřední části skóre zápasu poté, co po rychlé kombinaci domácích dorazil do brány Simonovu střelu zblokovanou obráncem Mattem Niskanenem.

Záhy sice srovnal pohotovou ranou švihem v přesilovce T.J. Oshie, ale dvě a půl minuty před koncem přišel klíčový a také dost kuriózní moment zápasu.

Rus Jevgenij Malkin si připsal první gól v sérii, když za brankáře Bradena Holtbyho protlačil vyraženou střelu Patrika Hornqvista. Sám ale, stejně jako většina aktérů na ledě, netušil, že gól dal, protože po mele v brankovišti původně i rozhodčí rozpažil.

Až prozkoumání videa ukázalo, že ruský forvard přeci jen puk za brankovou čáru dostal. Kouč hostů Barry Trotz sice reklamoval bránění ve hře gólmanovi, ale jeho výzva nebyla uznána a rozhodující branka tak platila.

„Myslel jsem si, že to gól nebyl. Vůbec jsem neviděl, že by puk přešel čáru. Byl jsem dost naštvaný, protože tohle byla jasná šance ke skórování. Opakovaný záznam ale ukázal, že to byl gól. Dodá mi to sebevědomí. V minulém zápase jsem měl obrovskou šanci, ale trefil jsem jen tyč," pochvaloval si Malkin

Penguins drželi těsný náskok až do poslední minuty, v níž při přesilovce a risku hostů bez gólmana podruhé v utkání skóroval Guentzel. V play off už zlepšil svoji bilanci na 21 bodů (10+11) a na čele kanadského bodování odskočil Davidu Pastrňákovi na dvoubodový rozdíl.

Rinne táhl Predátory

Nashville nasměrovali k vítězství ve Winnipegu gólem z úvodní třetiny Ryan Hartmann a přesilovkovou trefou ve druhé části obránce P. K. Subban.

Ještě minutu před koncem drželi Predátoři dvougólový náskok, ale pak zadělal na drama finský mladík Patrik Laine, jehož pokus mezi betony brankář Pekka Rinne nezastavil.

Laine se trefil poprvé od 13. dubna. Domácí už ale srovnat nestačili a Nashville tak především díky skvělému finskému gólmanovi, jenž si připsal 32 úspěšných zákroků, srovnal sérii.