Palát pomohl k obratu v sérii, Tampa Bay má na dosah finále

Tampě Bay stačí jediná výhra k finále NHL. K vrcholu sezóny ji přiblížilo vítězství 3:2 nad Washingtonem Capitals, k němuž gólem přispěl také český forvard Ondřej Palát. Hokejisté Lightning tak obrátili nepříznivý vývoj v sérii z 0:2 na 3:2 a na ledě Washingtonu mohou příště rozhodnout o postupu do svého historicky třetího finále Stanley Cupu.

Tampa Bay má první domácí výhru ve finále Východní konference, až do sobotního zápasu se z vítězství radovali jen hosté.

Hokejisté z Floridy s prvním gólem dlouho neotáleli – probojovali se k němu už při prvním střídání utkání po 19 sekundách. Capitals chybně rozehráli, k puku se dostal Cedric Paquette, jenž si vyměnil puk se spoluhráčem ze čtvrté formace Callahanem, který mu přihrávku vrátil a nikým nehlídaný Paquette prostřelil brankáře Bradena Holtbyho z mezikruží a připsal si první zásah v play off.

Další branka byla znovu důsledkem agresivního forčekingu domácích. Stamkos získal kotouč u mantinelu, přenechal ho Kučerovovi, který našel Ondřeje Paláta, s jehož střelou přes obránce si Holtby také nevěděl rady – v 10. minutě utkání vedla Tampa 2:0. Stejné skóre platilo i o první přestávce, a to mohli být ještě Washingtonští rádi.

Podobně bleskový nástup jako v první části měli hráči Tampy Bay i v druhé periodě. Stralman si najel do brankoviště hostů a jeho Holtbym vyražený pokus ze vzduchu dostal do sítě Ryan Callahan. Zda nešlo o gól rukou, ještě muselo potvrdit video.

Ve 25. minutě Washington na Andreje Vasilevského přece jen našel recept. Niskanenovu střelu od modré za brankáře Lightning tečoval Jevgenij Kuzněcov, Capitals tak snížili na 1:3 a ve zbytku prostředního dějství se výrazně zlepšili. Jejich snahy ale vedli ke gólu až těsně před koncem zápasu při power play, kdy se v 59. minutě střelou z první z levého kruhu prosadil kapitán hostů Alexandr Ovečkin. Kuzněcov díky asistenci stanovil nový rekord v počtu bodů v play off (22), čímž překonal právě Ovečkina.

Ve zbytku utkání už hokejisté Washingtonu vytáhlého strážce domácí branky Vasilevského nepokořili. V týmu poražených odehrál 11 a půl minuty Jakub Vrána, jenž nebodoval. Druhým nejvytěžovanějším bekem Capitals byl s více než 22 minutami Michal Kempný.

Vzepře se Washington statistice?

„Prostě teď musíme vyhrát dvě utkání," řekl Ovečkin, kapitán týmu z hlavního města USA. „Naším cílem je se sem vrátit na sedmý zápas," dodal.

I kdyby se to Capitals povedlo, dlouhodobá statistika s 270 vzorky dává větší šanci Tampě. Pokud se totiž v play off NHL série protáhla na sedm zápasů, v 80 % případů postoupil tým, co vyhrál pátý zápas. U jedné z výjimek byla před dvěma lety právě Tampa, jíž tehdy po obratu v semifinálové sérii vyřadil Pittsburgh, pozdější mistr.

„Máme ještě dost nedodělané práce. Tohle zdaleka není konec. Poslední krok je bezpochyby nejtěžší. Proti opravdu velmi dobrému týmu, jako je Washington, navíc v jeho hale, to nebude jen tak," zdůraznil po vítězství útočník Lightning Callahan.