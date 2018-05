Novým trenérem hokejistů New York Rangers by se měl podle zámořských médií stát David Quinn, jenž dosud působil na Bostonské univerzitě. Jednapadesátiletý kouč jedná s Rangers o pětiletém kontraktu s platem 2,5 miliónu dolarů ročně. Smlouva by měla být uzavřena, až se generální manažer klubu Jeff Gorton vrátí z mistrovství světa v Dánsku.