Bláznivé, senzační... Tak moc jste se mýlili! NHL má příběh, který nezažila už půl století

Bláznivé, senzační, neuvěřitelné... Ať si vyberete jakýkoli podobný přívlastek, k jízdě hokejistů Vegas dokonale sedí. Vždyť i v úvodu sezóny, před jejímž startem se tým skládal v rozšiřovací draftu vybíráním hráčů z ostatních mužstev ligy, odborníci Zlaté rytíře nebrali příliš vážně.

Vítězný trend nejde udržet dlouhodobě, svěřenci kouče Gallanta mají začátečnické štěstí a roli hraje i podcenění ze strany soupeřů. Jenže už v polovině sezóny se podobné argumenty začaly ukazovat jako liché.

„Někdy kolem Vánoc jsme si začali v kabině opravdu věřit. Věděli jsme, že máme hráče schopné v dobrých výkonech pokračovat. Věřili jsme, že bychom mohli dosáhnout něčeho opravdu velkého," řekl obránce Nate Schmidt.

WESTERN



CONFERENCE



CHAMPS pic.twitter.com/iHfHwqpwcv — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 20. května 2018

„Říkáme si Zlaté chyby. Odvádíme výbornou práci a chceme všem dokázat, jak moc se v nás mýlili," vyprávěl jednatřicetiletý kanadský útočník Ryan Reaves, jenž v nedělním pátém finále Západní konference vstřelil i díky asistenci českého forvarda Tomáše Noska vítězný gól proti Winnipegu, a poslal tak Vegas do finále Stanley Cupu.

Když utkání skončilo a Rytíři měli převzít Clarence S. Campbell Bowl, trofej pro šampióny Západní konference, hráči se nerozpakovali na ni sáhnout. Žádný ostych a obava, že to přináší smůlu.

Viva Las Vegas 🙌🤩 pic.twitter.com/lZErAh2sIT — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 20. května 2018

Právě naopak. A tak obránce Deryk Engelland, jeden z několika lídrů s „áčkem" na drese, jelikož Vegas klasického kapitána s „céčkem" v této sezóně nemají, pohár uchopil do rukou.

„Uvnitř týmu jsme se o tom bavili už dřív. A shodli jsme se, že během celé sezóny porušujeme všechny zažité zvyklosti, takže si na trofej sáhneme, když ji získáme," vysvětloval útočník Jonathan Marchessault.

Vegas tak jsou prvním týmem od roku 1968 (St. Louis Blues) a celkově třetím v historii (1918 Toronto Arenas), kterému se ve svém inauguračním ročníku podařilo probojovat až do finále play off. Před padesáti lety se však NHL rozšiřovala ze šesti původních mančaftů o dalších šest a všichni nováčci spolu hráli v Západní divizi, takže jeden z nich měl účast ve finále play off předem garantovanou.

THE GOLDEN KNIGHTS ARE GOING TO THE STANLEY CUP FINAL!#VegasBorn pic.twitter.com/Qdw7b5Rlib — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 20. května 2018

Celý tým semkla i tragická událost z října loňského roku, kdy v oblasti bulváru Strip 64letý střelec při hudebním festivalu usmrtil 58 lidí. „Všechny lidi v městě poznamenala a my hráči jsme na tragédii nemohli nechat zapomenout," tvrdil brankář Marc-André Fleury, jenž ve své kariéře vyhrál Stanley Cup už třikrát, pokaždé s Pittsburghem.

„Víme, že ať už budeme hrát finále s Tampou, nebo Washingtonem, favoritem bude náš soupeř. Tak jsme to měli celé play off, ale svou práci chceme dotáhnout do konce," hlásí Marchessault.

„Uvědomujeme si, že jsme přepsali historii, ale pokud nakonec pohár nezískáme, všechno to bude k ničemu. V nádrži ovšem pořád ještě máme dostatek paliva a těšíme se na poslední sérii," uzavírá sedmadvacetiletý Kanaďan.