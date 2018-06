Vedení hokejistů Islanders odvolalo trenéra Weighta

Hokejisty New York Islanders už v NHL nepovede trenér Doug Weight, vedení klubu odvolalo rovněž generálního manažera Gartha Snowa. Jeho povinnosti podle webu tsn.ca převezme nový prezident hokejových operací Lou Lamoriello, který bude zároveň hledat nového kouče.

Do loňského ledna trénoval hokejisty Islanders Jack Capuano, Weight je po něm převzal na posledním místě Východní konference. Letos s newyorským mužstvem skončil v konferenci jedenáctý, na postup do play off mu chybělo 17 bodů.

Snow byl generálním manažerem od roku 2006, do play off se ale Islanders za tu dobu dostali jen čtyřikrát.