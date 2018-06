Začalo to u bazénu. Šťastná třináctka pro výjimečného Ovečkina

Poprvé je nejlepší, navíc když dlouho čekal. Roky. Alexander Ovečkin by o nekonečném vyčkávání na vysněný Stanley Cup mohl napsat knihu s titulem „Šťastná třináctka“. Tolik sezón je ve Washingtonu, tolik let bojoval, snil, až se dočkal před pár hodinami. Výhra nad Las Vegas 4:3 a konec série po stavu 4:1. „Tohle je jako sen. Nemohu popsat, co cítím, je to neuvěřitelné,“ vyznal se ruský útočník pro nhl.com.

Dvaatřicetiletý Ovečkin je věrným lídrem. Rozdílový hráč, který se ale také setkal s těmi, kteří ho nedokázali pochopit. Do obrany moc nebyl, v útoku sobec, a přesto geniální útočník, kterého by chtěl každý.

V základní části NHL odehrál 1003 zápasů, nastřílel 607 gólů a přidal 515 přihrávek. V play off mu čísla ukazují 121 utkání (61+56). V letošních zlatých bojích o slavný pohár odehrál 24 utkání, vstřelil 15 gólů a dosáhl navíc na 12 asistencí a získal poprvé v kariéře Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

„Čekali jsme dlouhou, dlouhou dobu. Od prvního dne. Je to vtipný příběh," cituje Rusa washingtonpost.com.

Tenkrát u bazénu...

On, který si každý rok od vstupu do NHL říkal - za rok, snad další rok. A to od roku 2005. Když byl ve městě prvním rokem, jednou se koupali v bazénu s majitelem klubu, a ten mu řekl. „Jednoho dne vyhrajeme." Zasmáli se a věřili, že opojný okamžik přijde dříve. Čekali 13 let!

"Roky zlomyslnosti, roky zlomených šancí. A to znovu a znovu. Tahle parta se ale nikdy nevzdala, a nakonec jsme to dokázali," oddechl si brankář Braden Holtby. Washington se dostal od roku 2008 desetkrát do play off. Až letopočet 2018 je ten nejsladší.

Ovečkin se dotkl poháru, zakřičel do světa své štěstí a únava vmžiku odezněla. Zdvihl ho nad hlavu a políbil. Poté předal výjimečnou hokejovou relikvii dál. Pár sekund, kvůli kterým hraje hokej celý život.

„Byli jsme jako banda desetiletých, která vyhrála svůj první hokejový turnaj. Bylo to, jako bychom byli znovu malé děti," přiznal pro usatoday.com obránce Matt Niskanen.

https://www.facebook.com/Capitals/posts/10155632063111762

Muž, který je středem pozornosti

Ovečkin je hokejovou modlou, která nežije jen hokejem, například založil společenskou organizaci sdružující stoupence ruského prezidenta Vladimira Putina. Je rád středem pozornosti. V březnu 2017 si nechal vyrobit speciální brusle. Na nich byly ruské a americké vlajky, dále budova kapitolu ve Washingtonu a moskevský Chrám Vasila Blaženého. Proč? Charita.

Když vedení NHL zakázalo startovat hráčům ligy na olympiádě v Koreji, byl to Ovečkin, který několikrát prohlásil, že on pojede. Nakonec nejel.

Jindy zase hodil hokejku malému klukovi, který ho s nadšením sledoval za plexisklem. Když mu ji Ovečkin dal, klučina se jí držel jako klíště a usmíval se, že si toho každý všiml. Ostatní fanoušci za toto gesto ruskému útočníkovi zatleskali.

V roce 2015 zase kvůli špatně nařízenému budíku prošvihl dopolední rozbruslení, což ho proti San Jose stálo místo v sestavě. „Zpackal jsem to a udělal chybu. S trenérem jsme se pak na toto téma bavili, porušil jsem týmová pravidla," sklopil hlavu Ovečkin. Poté byl vyřazen ze sestavy. Má toho hodně za sebou v NHL.

Ovečkin je jednou z největších hvězd nejlepší hokejové ligy. Třináct let dával radost miliónům, teď se dočkal splnění svého největšího snu. Zaslouží si to!