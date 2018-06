Haula o sezóně Vegas: Skvělá jízda se smutným koncem

Hokejisté Vegas se navzdory finálovému neúspěchu nesmazatelně zapsali do kronik NHL. Přestože se jim před sezónou nedávaly naděje ani na účast v play off, vypjali se Golden Knights až k cestě do finále Stanleyova poháru, během které vytvořili řadu nováčkovských rekordů. Útočník Erik Haula označil celý ročník za skvělou jízdu se smutným koncem.

"Bylo to velmi emotivní, celá sezóna vám probleskne hlavou. Je to nejpříjemnější období mého života, ale porážka je těžká. Chvíli potrvá, než se přes ni přeneseme, ale pak se vrátíme zpátky do práce," prohlásil Haula. "Nikdo nám nevěřil. Pochybuju, že by se někdo takový našel kromě těch lidí, kteří jsou tady. Je to úžasné, máme skvělou partu hráčů," doplnil sedmadvacetiletý Fin.

"Každý rok se vám nenaskytne příležitost ocitnout se tak blízko Stanleyova poháru. Je to velké zklamání," řekl brankář Marc-André Fleury, který nejcennější hokejovou trofej dobyl třikrát s Pittsburghem v letech 2009, 2016 a 2017.

Nevadský celek se v play off postupně probil přes Los Angeles Kings, dvojnásobné šampióny z let 2012 a 2014, San Jose Sharks, finalisty z roku 2016, a Winnipeg Jets, druhý nejlepší tým základní části. Na cestě do finále prohrál pouze tři zápasy z patnácti. V rozhodujícím souboji však nestačil na Washington Capitals. Po úvodní výhře 6:4 následovala série čtyř proher, což se mužstvu Vegas stalo poprvé v ročníku.

"Zasloužili si Stanley Cup. Byli lepším týmem a předvedli skvělý hokej," ocenil soupeře trenér Gerard Gallant, jenž si díky úspěšné sezoně vysloužil nominaci na Jack Adams Trophy pro nejlepšího kouče roku. "Jsem si jistý, že za pár dní z toho budeme mít dobrý pocit. Chvíli to bude bolet, když si uvědomíte, jak blízko k poháru jste byli," dodal.

Golden Knights se v premiérovém ročníku v lize povedlo ovládnout Pacifickou divizi. Navíc vytvořili nováčkovské rekordy v počtu vítězství doma i venku, získaných bodů nebo v podobě nejdelší bodové série.

Zároveň se Vegas jako třetímu mužstvu v dějinách NHL povedlo v úvodní sezóně postoupit do finále Stanley Cupu. V roce 1918 se to podařilo hokejistům Toronta Arenas, kteří nakonec vyhráli. O 50 let později se do závěrečného klání probojovali také St. Louis Blues, ale prohráli s Montrealem.

Účast Vegas ve finále je však o to působivější, že v lize působí dalších 30 týmů, zatímco před sto lety mělo Toronto jen tři konkurenty (po odstoupení Montrealu Wanderers dokonce jen dva) a St. Louis před půl stoletím jedenáct. Blues ale hráli v divizi složené pouze z nových klubů, takže bylo dopředu jasné, že jeden z nich se představí ve finále.