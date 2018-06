Nevídaný veletoč! Místo Komety, nebo Švédska míří z Liberce za Pastrňákem s Krejčím

To je tedy pořádný veletoč! Přesně před měsícem mistrovská Kometa oznámila, že z Liberce získala posilu do útoku Martina Bakoše, jenže před týdnem musela přiznat, že příchod osmadvacetiletého Slováka do Brna se kvůli jeho podpisu smlouvy se švédskou Morou minimálně o rok odkládá. Ale všechno je nakonec jinak. Účastník letošních olympijských her i mistrovství světa míří do NHL, podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem Bruins.