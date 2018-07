Jágra pobavil jeho dvojník. Nebyl to Maradona? Takhle oteklej ale snad nejsem, smál se

Právě probíhalo semifinále světového šampionátu ve fotbalu mezi Francií a Belgií, když někteří čeští fanoušci při televizních záběru do hlediště stadiónu v Petrohradu možná zpozorněli. Zabraly právě kamery legendárního českého hokejového útočníka Jaromíra Jágra, nebo triumf pozdějších mistrů světa sledoval naživo jen někdo jemu velmi podobný?

Když byl šestačtyřicetiletý forvard ve čtvrtek dotázán, jestli si během svého volna neudělal výlet do Ruska, neskrýval nejprve překvapení.

„To nevím, jaký to byl záběr. Leda snad na občana Ruska, který mi je podobný, protože já na mistrovství světa nebyl," usmál se Jágr, který během své hokejové kariéry v Rusku čtyři sezóny strávil, když oblékal dres Avangardu Omsk.

„Na některé zápasy jsem díval v televizi, ale přímo jsem se mistrovství světa neúčastnil. Musel to být nějaký dvojník. Nebyl to Maradona? Takhle oteklej ale snad nejsem. Sice jsem oteklej, ale ne tolik," vzpomněl si Jágr na legendárního fotbalistu a mistra světa z roku 1986, který zápasy „své" Argentiny sledoval přímo v dějišti turnaje a upozornil na sebe především v utkání s Nigérií, kdy po kolapsu musel být převezen do nemocnice.