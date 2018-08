V Lize mistrů dostávají kluby poprvé příspěvek i na dopravu. Vítaná pomoc, říká šéf extraligy Řezníček

„Akcionáři Ligy mistrů rozhodli nenechat si vyplatit dividendy a zisk z minulé sezóny převádí jako kýžený příspěvek na dopravu. Pro české kluby jde v přepočtu o částku zhruba 160 tisíc korun. Rozhodně to nepokryje celé cestování ve skupině, ale vítaná pomoc to je," říká ředitel české extraligy Josef Řezníček, jenže věří, že i díky této změně přestane být z některých stran Liga mistrů vnímána jako nutné zlo.

Podle Řezníčka se u čtyř extraligových zástupců může rozpočet na dopravu vejít do milión korun. „Navíc si kluby umí sehnat i podporu z města a regionu," doplňuje Řezníček. „My třeba vypravujeme speciál do Finska a Švédska i pro fanoušky i asi padesátku našich partnerů, pro něž v místě zápasu plánujeme i golf a díky tomu se dá ta cesta lépe finančně pokrýt," říká k tomu výkonný ředitel třineckých Ocelářů Marek Chmiel.

Prestiž Ligy mistrů zvyšují i rostoucí odměny pro kluby, v nadcházejícím ročníku si mezi sebe celkově rozdělí 1,94 miliónu eur a v horizontu čtyři lety mají prize money vyšplhat až k 3,5 mil. eur. „Myslím, že jsou to hodně zajímavé peníze, zejména v České republice," tvrdí šéf Ligy mistrů Martin Baumann.

„Nemyslím si, že by extraligové kluby začaly přes noc brát tuto soutěž jako svou prioritu, ale Ligy mistrů získává tradici, buduje si renomé a když dokáže pokračovat tímto směrem i s ohledem na peníze, tak se ten pohled klubů skutečně změní," dodává Řezníček.

Z osmi skupin do listopadového play off postoupí z každé dva nejlepší a na to myslí všechny čtyři čeští zástupci. Tři z nich mají s tímto formátem už loňskou zkušenost, Plzeň se do soutěže vrací po dvou letech.

„Pro nás je to vítaná možnost po určité odmlce zkusit konfrontaci na vrcholné evropské úrovni, určitě to omlazenému mužstvu nastaví zrcadlo," říká plzeňský trenér Ladislav Čihák.

„V roce 2017 jsme měli Spartu ve finále, minule dva české týmy hrály semifinále, tak bych se vůbec nezlobil, kdyby 5. února 2019 byl korunován historicky první český vítěz," zasní se Řezníček.