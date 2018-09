Kouč Komety po výhře nad Eisbärenem: Hodně vyloučených? Aspoň jsme si vyzkoušeli oslabení i přesilovky

Brněnští hokejisté museli v duelu skupiny D Ligy mistrů s Eisbärenem Berlín dohánět ve své hale před 4056 diváky dvougólové manko, avšak nakonec skóre přetočili i díky třem využitým přesilovkám ve svůj prospěch a po vítězství 4:3 si přiblížili postup do další fáze soutěže.

„Sedmnáct vyloučených je na můj vkus docela hodně. Některé tresty se mi zdály dost přísné. Zápas kvůli tomu neměl potřebné tempo. Aspoň jsme si ale vyzkoušeli hru v početní převaze i oslabení. Hráči, kteří do nich nenastupují, však tentokrát byli málo vytížení," hodnotí střetnutí trenér Komety Kamil Pokorný.

Cení si, že jeho mužstvo dokázalo stejně jako v předchozím domácím duelu s běloruským Grodnem navzdory špatnému vstupu do zápasu znovu získat tři body. „To je hrozně pozitivní. Naskočili jsme na vítěznou vlnu, kéž bychom se na ní udrželi i v extralize," přeje si Pokorný, jehož celek načne cestu za obhajobou titulu v sobotu v Chomutově.

Také útočník Petr Holík, který vstřelil první branku Brna a poté přidal ještě i asistenci, si rovněž pochvaluje stoupající formu týmu.

„Jen ty začátky utkání potřebujeme ještě vylepšit. Nemělo by se nám stávat, abychom tak záhy inkasovali. Za stavu 0:2 se ovšem opět ukázala velká síla našeho mužstva. Mám ze zápasu velmi dobrý pocit, ve formaci s Peterem Muellerem a Martinem Zaťovičem nám to na ledě klape. A výborně zachytal Langhamer, několikrát nás podržel," chválí parťáka, který po odchodu Čiliaka do Slovanu Bratislava zaujme s největší pravděpodobností pozici brankářské jedničky.

Kometa je po čtyřech kolech ve skupině Ligy mistrů na druhém postupovém místě jediný bodík za vedoucím Zugem, s nímž ji čeká dvojzápas 10. a 16. října. Na třetí Grodno má čtyřbodový náskok. Holík prozradil, že tabulku bedlivě sleduje. „Chceme pochopitelně postoupit dál, máme k tomu velmi dobře nakročeno," těší ho.