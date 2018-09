Skandál! Vsetínští junioři si v extralize schválně nechali dát gól. Teď jsou bez trenéra

Kdepak fair play. S nesportovním chováním nemají problémy už ani junioři. Extraligový zápas mezi Vsetínem a Přerovem skončil skandálem poté, co kouč Vsetína Juraj Jurík navedl své svěřence, aby přestali hrát naplno a nechali si dát gól. Hráči uposlechli a teď za to budou pykat. Paradoxem je, že kluby po letošní úpravě pravidel na možnost ovlivňování zápasů dlouhodobě upozorňovaly a od tohoto týdne už platí pravidla jiná.

S informací o ostudě, která hýbe extraligou juniorů, přišel web iSport.cz. Ligová soutěž letos přišla s řadou novinek a jednou z nich je, že ať utkání skončí jakkoliv, hraje se ještě prodloužení, případně nájezdy o čtvrtý bod. Důvodem je, aby se mladíci naučili hrát variantu tři na tři a měli tak poté více zkušeností v zápasech na mezinárodní scéně.

Zápas mezi juniory Přerova a Vsetína, který se hrál minulou neděli, byl jednoznačný. Přerov vedl 4:0, sedmnáct vteřin před koncem základní hrací doby byl vyloučen hráč Vsetína Vojtěch Pernický. Protože trenér Jurík nechtěl jít do prodloužení v oslabení, rozhodl se, že své hráče navede k tomu, aby si nechali dát gól, čímž by se počet hráčů na ledě srovnal.

Vsetín je zaskočen trestem

Jurík dal pokyn přes útočníka Jana Vašendu brankáři Jakubu Málkovi, aby pustil gól a hráči ho uposlechli. Přesilovku začali vlažně a ani Přerovští se nijak zvlášť nehonili za tím, aby vstřelili další branku. Gólman Vsetína jim to ale umožnil a puku vteřinu před koncem zápasu uvolnil cestu do brány.

Pobyt Pernického na trestné lavici tak byl předčasně ukončen a prodloužení se hrálo tři na tři. Vsetínu to ale stejně bylo k ničemu. Přerov byl lepší i poté a vyhrál na samostatné nájezdy.

Na základě zápisu hlavního rozhodčího začala disciplinární komise viníky vyšetřovat a potrestala je. Trenér Juraj Jurík má devět měsíců nepodmíněně zákaz výkonu činnosti a potrestáni byli i hráči. Jakub Málek i Jan Vašenda dostali měsíc zákazu činnosti podmíněně. Klub pak musí zaplatit pokutu osmdesát tisíc korun.

„Je to selhání trenéra a celé organizace,“ uvedl pro iSport ředitel extraligy Josef Řezníček, který je zároveň členem disciplinárky. „Chceme vychovávat hráče k fair play a nechceme je aktivně zapojovat do těchto věcí. Trest je na dolní hranici, i když se může zdát exemplární. Objevily se dokonce návrhy na vyloučení Vsetína ze soutěže. To nám přišlo moc,“ dodal Řezníček.

Vsetínu se verdikt samozřejmě nelíbí, a tak se vedení obrátilo na právníky. „Jsme z toho zaskočeni. Je to pro nás rána z čistého nebe. Přišli jsme o trenéra a máme zaplatit nemalou částku z rozpočtu mládeže. Řešíme, jak se k tomu postavit,“ prohlásil šéf vsetínského klubu Daniel Tobola.

Kluby již delší dobu upozorňovaly na to, že by k takovým situacím po změně pravidel mohlo docházet. A podle některých k ovlivňování došlo nejen v tomto zápase, ale i v jiných utkáních. Volání po revizi bylo vyslyšeno a od tohoto týdne platí, že penalizovaný hráč zůstává na trestné lavici i v prodloužení, nastavení ale začíná v rovnocenném stavu 3 na 3.